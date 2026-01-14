Tết Nguyên đán 2026: Những quy định cần biết khi sử dụng pháo hoa để tránh bị xử phạt

Pháo hoa được phép sử dụng gồm những loại nào?

Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về sử dụng pháo hoa, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ trong các trường hợp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Chính vì vậy, vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân được phép mua và sử dụng các loại pháo hoa không gây tiếng nổ, mà chỉ có âm thanh, ánh sáng và màu sắc.

Hiện nay, Công ty TNHH Một Thành Viên Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Bộ Quốc phòng là đơn vị duy nhất được phép sản xuất pháo hoa không nổ tại nước ta.

Các loại pháo hoa người dân có thể mua đó là ống phun nước bạc ngoài trời, ống phun nước bạc trong nhà, ống phun hoa lửa cầm tay, cây hoa lửa, cánh hoa xoay, thác nước bạc...

Người dân và các đơn vị có nhu cầu sử dụng cũng phải mua ở các địa điểm, cơ sở do nhà nước quy định.

Theo thông báo từ ngày 1/12/2025, Viettel chính thức mở bán pháo hoa dân dụng trên toàn hệ thống bán lẻ, nguồn cung pháo hoa đến từ Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 thuộc Bộ Quốc phòng. Người dân có thể đến cửa hàng bán lẻ Viettel toàn quốc để được tư vấn và đăng ký mua pháo hoa.

Hình phạt khi đốt pháo hoa trái phép

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 15/12.

Hành vi “giao pháo hoa, thuốc pháo hoa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định” cũng bị xử phạt từ 5–10 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt với hành vi sử dụng pháo hoa nổ trái phép.

Cụ thể, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

Sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo;

Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện trái phép cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo;

Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

Mang pháo hoa, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ;

Trao đổi, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép;

Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hành vi "Giao pháo hoa, thuốc pháo hoa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định" cũng bị xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng với các hành vi: Không thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng pháo. Sử dụng pháo hoa không đúng quy định của pháp luật.

Ngoài bị phạt tiền, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Đồng thời, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Mức phạt tăng cao nhằm răn đe, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, thương tích và mất an toàn trật tự trong dịp lễ, đặc biệt là Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.