Chốt giá vàng hôm nay ngày 20/4 đồng loạt giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 20/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 20/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 171,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 20/4, giá vàng trong nước ngày 20/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 20/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 20/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 168,3 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 20/4, giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/4, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 20/4, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 168,3 –171,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 167,8 – 170,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 168 – 171 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 20/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 20/4 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 36 USD/ounce, xuống mức 4.798 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.849 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới giảm giá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, xuống dưới mốc 4.800 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát của Kitco cho thấy phần lớn chuyên gia phố Wall vẫn nghiêng về khả năng giá vàng đi lên trong tuần này. Tâm lý nhà đầu tư cá nhân cũng khá tích cực khi đa số tiếp tục kỳ vọng giá kim loại quý giữ được đà tăng.

Đây là tín hiệu cho thấy vàng vẫn nhận được lực đỡ nhất định, dù thị trường vàng thế giới không còn trong trạng thái hưng phấn mạnh như giai đoạn cao điểm biến động trước đó.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - cho rằng, giá vàng có cơ hội tăng trong tuần này khi thị trường dần trở lại trạng thái bình thường.

Theo ông, áp lực bán từ các ngân hàng trung ương có thể giảm bớt, trong khi nhu cầu mua vẫn được duy trì. Chuyên gia này cũng lưu ý vùng cản quan trọng của giá vàng đang ở quanh mốc 5.000 USD/ounce, song các chỉ báo động lượng hiện vẫn tương đối tích cực.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.798 USD/ounce (tương đương khoảng 152,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 20/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 20/4, giá vàng ngày 21/4 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.