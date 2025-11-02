Giá vàng hôm nay, 2-11: Khó đoán

Sáng chủ nhật, 2-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở mức 146,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 800.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng miếng SJC giảm tuần thứ 2 liên tiếp – sau chuỗi tăng nóng trong nhiều tháng qua. Nếu tính từ vùng đỉnh, giá vàng miếng đã giảm khoảng 6,2 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại giảm mạnh hơn. Các công ty như SJC giao dịch vàng nhẫn quanh mức 143,6 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới khoảng 4,2 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng vàng nhỏ giảm sốc khi được giao dịch quanh 153,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 156,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, mất thêm khoảng 10 triệu đồng so với tuần trước. Nếu tính từ mốc đỉnh lịch sử 177 triệu đồng, mỗi lượng vàng miếng được các cửa hàng hạ giá hơn 20 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.003 USD/ounce, giảm khoảng 110 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất gần 380 USD (tương đương khoảng 12 triệu đồng) trước áp lực chốt lời mạnh mẽ.

Giá vàng hôm nay được các chuyên gia dự báo khó đoán

Dù vậy, kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới cho thấy điều đáng chú ý, là các chuyên gia phân tích dự báo giá vàng đi ngang và trở nên khó đoán, thậm chí giảm tiếp, trong khi các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn.

Cụ thể, trong số 14 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 21% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 21% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 57% cho rằng giá đi ngang. Giá vàng được dự đoán đi ngang cho thấy sự khó đoán của kim loại quý, sau chuỗi tăng liên tiếp từ đầu năm tới nay rồi lập đỉnh vào giữa tháng 10 vừa qua.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 282 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người vẫn lạc quan với xu hướng tăng trở lại của giá vàng. Cụ thể, có tới 64% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, 18% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại nêu quan điểm giá vàng đi ngang.

Trả lời Kitco, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho rằng xu hướng ngắn hạn của giá vàng đang thiếu động lực để bứt phá. Dù xu hướng dài hạn của vàng sẽ cao hơn đáng kể, nhưng trong ngắn hạn, kim loại quý này dường như chưa có đủ lực để chinh phục những đỉnh giá mới. Giá vàng được dự báo có thể tiếp tục lùi sâu dưới mốc 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới trên 21 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn gần 19 triệu đồng/lượng.