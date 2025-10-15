Dự báo gây sốc mới về giá vàng

Giá vàng đã tăng phi mã kể từ đầu năm, vượt mốc 4.000 USD/ounce - một kỷ lục lịch sử. Đợt tăng mới nhất xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thêm 100% thuế nhập khẩu với Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu phần mềm của Mỹ. Thị trường chứng khoán rơi mạnh, đồng USD suy yếu, trong khi vàng - tài sản trú ẩn truyền thống - lại bứt phá thêm 1,5% chỉ trong một ngày.

Theo chuyên gia Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, vàng đang hưởng lợi từ hàng loạt yếu tố: lạm phát kéo dài, các ngân hàng trung ương giảm phụ thuộc vào USD, khủng hoảng bất động sản Trung Quốc và những biến động địa chính trị do cuộc thương chiến Mỹ - Trung. Yardeni từng dự báo chính xác các mốc tăng của vàng và nay đặt mục tiêu mới: 5.000 USD/ounce vào năm 2026 và thậm chí 10.000 USD/ounce trước năm 2030.

Dự báo giá vàng 10.000 USD/ounce: Viễn cảnh viển vông hay thực tế?

Theo quỹ đạo tăng từ cuối năm 2023 đến nay, các mô hình dự báo cho thấy vàng có thể đạt mốc 10.000 USD/ounce vào giữa năm 2028 hoặc đầu 2029. Yếu tố thúc đẩy chính là chính sách cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh tăng trưởng GDP vẫn mạnh và lạm phát dai dẳng.

Fed đã chuyển hướng sang nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ thị trường việc làm, song điều này khiến giới đầu tư lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục “nóng”. Thêm vào đó, nợ công khổng lồ ở các nền kinh tế phát triển, đặc biệt là Mỹ, khiến đồng tiền mất giá và thúc đẩy xu hướng “chạy trốn sang tài sản thật” - như vàng và bitcoin.

Các nhà đầu tư đang tham gia vào cái gọi là “cuộc giao dịch thoái giá tiền tệ”, đặt cược rằng chính phủ sẽ để lạm phát tăng để giảm gánh nặng nợ. Trong bối cảnh đó, vàng trở thành biểu tượng của sự an toàn và khan hiếm giá trị.

Liệu “bong bóng vàng” có đang hình thành?

Theo Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế tại Capital Economics, hiện tượng “FOMO”, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội đang lan nhanh trong thị trường vàng, khiến việc định giá khách quan trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ông cho rằng giá vàng vẫn sẽ tăng, nhưng tốc độ có thể chậm lại khi các yếu tố hỗ trợ chính suy yếu.

Dù Fed vẫn đang cắt giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu được bảo vệ khỏi lạm phát vẫn cao, còn đồng USD thì tương đối ổn định (cho đến cú rơi mới nhất). Đây là những dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đang “hưng phấn quá mức”. Hussain kết luận: “Rất khó định giá vàng vì nó không tạo ra dòng tiền, nhưng nhìn chung, giá vàng vẫn sẽ đi lên trong vài năm tới, dù chậm hơn hiện tại.”