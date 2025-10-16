Giá vàng tăng dựng đứng, giới đầu tư mua hay bán?

Giới đầu tư vẫn chưa muốn bán vàng

Theo John Merrill, hiện vàng chiếm khoảng 12% tổng danh mục đầu tư của ông – cao hơn mức mục tiêu 10%. Mặc dù đã điều chỉnh vài lần trong hai năm qua để cân bằng rủi ro, Merrill cho rằng chưa có lý do gì để chốt lời ở thời điểm này.

“Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ vàng,” ông nói. “Chúng tôi thường chỉ xem xét tái cân bằng vào cuối năm, bất kể giá vàng khi đó tăng hay giảm.” Merrill khẳng định, ngay cả nếu có giảm tỷ trọng, vàng vẫn là phần cốt lõi trong danh mục dài hạn.

Theo Merrill, nợ công toàn cầu tăng cao đang là yếu tố lớn nhất thúc đẩy nhu cầu vàng. Các nhà đầu tư muốn bảo toàn tài sản khi các đồng tiền pháp định mất giá trị, trong khi trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn – vốn từng được xem là tài sản an toàn tuyệt đối – giờ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Chúng tôi nhận ra điều này từ năm 2023 – rằng vàng đã có những động lực mới,” Merrill nói. “Trước đây, vàng chỉ được xem như hàng rào chống khủng hoảng. Nhưng giờ, nó đã trở thành hàng rào chống rủi ro tiền tệ.”

Từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất xuống 0% và bơm tiền khổng lồ vào nền kinh tế, vàng bắt đầu đợt tăng giá đầu tiên lên mức cao lịch sử. Sau đó, chính sách chi tiêu công ồ ạt trong đại dịch 2020 càng khiến nợ công leo thang, làm hệ thống tài chính toàn cầu thêm mong manh.

Vai trò của vàng trong bối cảnh niềm tin vào USD suy giảm

Merrill nhận định, việc Mỹ “vũ khí hóa” đồng USD trong các lệnh trừng phạt với Nga cùng chiến tranh thương mại leo thang đã khiến nhiều quốc gia mất lòng tin vào đồng bạc xanh với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới.

“Vàng giờ là lựa chọn thay thế hợp lý, bởi không có đồng tiền nào khác đủ lớn, đủ ổn định hay đủ tự do để trở thành đồng dự trữ toàn cầu,” ông nói. Đồng thời, xu hướng phi toàn cầu hóa cũng khiến việc phối hợp phát triển một hệ thống tiền tệ mới gần như bất khả thi.

Dù vàng đang giao dịch ở mức cao kỷ lục và tăng gần 60% từ đầu năm đến nay, Merrill cho rằng thị trường vẫn chưa chạm đỉnh. Ông nhận định vàng có thể bị xem là “quá mua” nếu so với các đồng tiền lớn, nhưng vẫn đang bị định giá thấp nếu đặt cạnh thị trường cổ phiếu.

“Vàng không chỉ là hàng hóa, mà là niềm tin cuối cùng trong hệ thống tài chính toàn cầu,” Merrill kết luận. “Vì thế, chúng tôi sẽ vẫn nắm giữ nó – hôm nay và cả 20 năm sau nữa.”