Giá vàng cắm đầu giảm, do đâu?

Trong phiên giao dịch mới nhất tại London, giá vàng giao ngay giảm 0,7%, xuống còn 3.324,60 USD/ounce. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp, sau khi vàng đã mất 0,4% trong ngày đầu tuần. Mức giảm lên tới 0,8% trong phiên có thời điểm ghi nhận.

Lý do chính khiến giá vàng giảm là đồng USD quay đầu tăng trở lại, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác. Cùng lúc, nhà đầu tư bớt quan tâm đến vàng – vốn được xem là tài sản an toàn – do có những tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và EU.

Brussels tuyên bố đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán với Washington nhằm tránh một cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương, tạo tâm lý lạc quan trong giới đầu tư, từ đó giảm nhu cầu nắm giữ vàng.

Không chỉ có vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm giá trong phiên giao dịch mới nhất. Bạch kim tiếp tục rơi sau khi từng chạm mức cao nhất trong 2 năm vào tuần trước do dấu hiệu nguồn cung hạn chế.

Bạc và palladium – hai kim loại thường được sử dụng trong sản xuất công nghiệp – cũng giảm mạnh. Sự điều chỉnh đồng loạt này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và ảnh hưởng từ đồng USD mạnh hơn.

Tổng thể, các thị trường kim loại quý đang chịu áp lực từ nhiều phía: kỳ vọng cải thiện thương mại, sức mạnh của USD và sự thiếu rõ ràng trong chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.

Giá vàng đang có xu hướng giảm trong những phiên gần đây

Những yếu tố đang tác động đến nhu cầu trú ẩn vào vàng

Nhu cầu với các tài sản trú ẩn như vàng đang hạ nhiệt, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có dấu hiệu đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại với nhiều đối tác lớn.

Ngoài ra, dữ liệu từ Bloomberg cho thấy, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo chứng bằng vàng đã ghi nhận 5 tuần rút vốn liên tiếp, sau khi đạt đỉnh cao nhất trong hơn một năm vào giữa tháng 4. Việc dòng vốn rút ra phản ánh tâm lý chờ đợi của thị trường, khi các nhà đầu tư đang đánh giá nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Những yếu tố được nhà đầu tư theo dõi sát sao hiện nay bao gồm: thâm hụt ngân sách Mỹ đang tăng, kết quả các cuộc đàm phán thương mại và tình hình bất ổn tại Trung Đông và Ukraine.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng vẫn tăng hơn 25%, phản ánh vai trò quan trọng của kim loại quý này trong bối cảnh lạm phát cao, bất ổn địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, hiện giá vàng đang giao dịch thấp hơn khoảng 180 USD so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào tháng trước. Dù có dấu hiệu điều chỉnh, nhiều chuyên gia vẫn lạc quan về xu hướng dài hạn.

Chẳng hạn, ngân hàng Citigroup mới đây lặp lại dự báo ngắn hạn giá vàng có thể đạt 3.500 USD/ounce, cho thấy thị trường vẫn tiềm ẩn động lực tăng trở lại nếu các yếu tố rủi ro toàn cầu gia tăng.

Những chỉ số kinh tế nào đang được nhà đầu tư chờ đợi?

Một yếu tố khác khiến thị trường “nín thở” là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE core) của Mỹ – thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này.

Chỉ số này không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng và được xem là tín hiệu quan trọng để Fed quyết định chính sách lãi suất. Nếu chỉ số cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng, khả năng Fed tiếp tục giữ lãi suất cao có thể làm tăng sức mạnh đồng USD và gây áp lực thêm lên giá vàng.

Đồng thời, thông tin cho thấy chính phủ Nhật Bản đang xem xét giảm phát hành nợ công cũng góp phần làm đồng yen mạnh lên, gián tiếp hỗ trợ đồng USD – một yếu tố bất lợi cho giá vàng.