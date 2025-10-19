Giá vàng lập kỷ lục mới sau chuỗi tăng 9 tuần liên tiếp: Liệu đà tăng còn tiếp diễn?

Vì sao giá vàng lại tăng mạnh?

Theo dữ liệu đến phiên giao dịch sáng ngày thứ Bảy (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 4.252,2 USD/ounce, giảm gần 1,7% trong ngày nhưng vẫn tăng khoảng 6% chỉ trong tuần qua. Trước đó, kim loại quý này đã lập mức cao kỷ lục trong ngày, tiệm cận 4.400 USD/ounce – mức cao chưa từng thấy trong lịch sử.

Đây là lần thứ năm kể từ thập niên 1970 mà vàng có thể ghi nhận 9 tuần tăng liên tiếp. Lần gần nhất điều này xảy ra là vào mùa hè năm 2020, giai đoạn vàng tăng khoảng 19%. Lần này, tốc độ còn mạnh mẽ hơn khi giá vàng đã leo tới 25% chỉ trong 9 tuần.

Giới đầu tư tìm đến vàng trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu, rủi ro hệ thống ngân hàng khu vực và tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ. Nhiều nhà đầu tư coi vàng là “bến đỗ an toàn” giữa lúc các tài sản rủi ro khác biến động.

Liệu đà tăng có bền vững hay không?

Không ít chuyên gia cảnh báo vàng đang bị mua quá mức và có thể cần một nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Ông Alex Kuptsikevich, Chiến lược gia trưởng của FxPro, nhận định:

“Chưa bao giờ vàng có 10 tuần tăng liên tiếp. Thị trường đang rất nóng và cần một khoảng nghỉ để hạ nhiệt.”

Cùng quan điểm, ông Paul Ciana từ Bank of America nhắc lại rằng mỗi khi vàng tăng kéo dài hơn bảy tuần, giá thường giảm trong vòng bốn tuần sau đó.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bi quan. Ông Phillip Streible của Blue Line Futures cho rằng việc giá giảm 2% trong phiên cuối tuần chỉ là phản ứng chốt lời ngắn hạn, và “đà tăng của vàng hoàn toàn có lý” khi rủi ro tài chính và nhu cầu phòng thủ vẫn ở mức cao.

Ông Robert Minter, Giám đốc chiến lược ETF tại abrdn, cho rằng việc mua vàng hiện nay phản ánh tâm lý mất niềm tin vào sức mua của đồng tiền pháp định.

“Nhà đầu tư đang phản ứng tự nhiên trước việc đồng tiền mất giá trong 5 năm qua - họ tìm đến vàng như một cách bảo vệ tài sản,” ông nói.

Dữ liệu khảo sát tháng 9 của Bank of America cũng cho thấy “vị thế mua vàng” đang là một trong những lựa chọn phổ biến nhất của các quỹ đầu tư, dù tỷ trọng vàng trong danh mục toàn cầu vẫn chỉ chiếm khoảng 2,4%.