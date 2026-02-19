Một quốc gia nắm giữ kho Bitcoin tỷ USD

Thông qua hai quỹ đầu tư lớn do chính phủ hậu thuẫn, UAE đã gia tăng mức độ tiếp xúc với Bitcoin (BTC) trong quý IV/2025.

Theo thông tin được công bố thông qua các báo cáo gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Mubadala Investment Company, quỹ tài sản quốc gia do chính phủ UAE hậu thuẫn, đã mua thêm gần 4 triệu chứng chỉ quỹ của iShares Bitcoin Trust (IBIT) từ tháng 10 đến tháng 12/2025, nâng tổng lượng nắm giữ lên 12,7 triệu chứng chỉ quỹ. Động thái này diễn ra khi giá BTC giảm khoảng 23% trong quý cuối năm ngoái. Mubadala bắt đầu mua IBIT từ cuối 2024 và liên tục gia tăng vị thế kể từ đó.

Al Warda Investments, một công ty quản lý đầu tư khác tại UAE, nắm giữ 8,2 triệu chứng chỉ quỹ vào cuối quý IV/2025, tăng nhẹ so với 7,96 triệu chứng chỉ ba tháng trước. Quỹ này có trụ sở tại Abu Dhabi, là đơn vị quản lý danh mục tài sản đa dạng cho các tổ chức chính phủ tại đây.

Tổng cộng, hai quỹ nắm giữ hơn 1 tỷ USD Bitcoin thông qua IBIT vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, khi tiền số tiếp tục giảm thêm 23% từ đầu năm 2026, giá trị danh mục kết hợp hiện chỉ còn hơn 800 triệu USD tính đến ngày 17/2 với giả định họ chưa mua thêm trong năm 2026.

Động thái trên cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với ETF Bitcoin giao ngay, dù trong giai đoạn thị trường căng thẳng. IBIT, ra mắt đầu năm 2024, là một trong những quỹ ETF Bitcoin giao ngay lớn nhất toàn cầu, nhanh chóng trở thành công cụ chủ đạo để tiếp cận BTC một cách hợp pháp tại Mỹ.

Thị trường tiền số đầu năm 2026 chịu nhiều áp lực như biến động thấp, nhà đầu tư cá nhân giảm tham gia và bất ổn vĩ mô. Tuy nhiên, giới đầu tư dài hạn tận dụng nhịp điều chỉnh để tích lũy các sản phẩm tài chính liên quan đến tiền số được quản lý chặt chẽ.

Ông Robert Mitchnick, Giám đốc tài sản số của BlackRock, cho rằng những nhà đầu tư nắm giữ IBIT chủ yếu có tầm nhìn dài hạn.

Thị trường tiền số khởi đầu tuần này trong trạng thái yếu, khi Bitcoin giảm xuống dưới 67.000 USD một đơn vị vào hôm qua, xuyên thủng vùng dao động cuối tuần trước khoảng 68.000-70.000 USD.

Đà suy yếu này trùng với phiên mở cửa kém tích cực của chứng khoán Mỹ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ và phần mềm vốn đã chịu nhiều áp lực. Cổ phiếu các hãng phần mềm đang bị bán mạnh do các công cụ AI cải tiến được xem là mối đe dọa với mô hình kinh doanh của ngành. Giới đầu tư lo ngại Bitcoin, vốn được coi là một dạng phần mềm, cũng sẽ chịu rủi ro tương tự trước sự trỗi dậy của AI.

Ông Paul Howard, Giám đốc cấp cao tại công ty giao dịch Wincent, cho rằng tiền số vẫn phụ thuộc chặt chẽ vào tâm lý vĩ mô. Theo ông, tin tức kinh tế vĩ mô trong 12 tháng qua có tương quan cao với mức độ rủi ro của thị trường và kỳ vọng dữ liệu tiếp tục yếu đi khiến nhà đầu tư nghiêng về chiến lược giảm thiểu rủi ro (risk-off).

Trong ngắn hạn, Howard dự báo thị trường sẽ tiếp tục đi ngang khi Bitcoin và tài sản số tìm kiếm một câu chuyện mới đủ mạnh để thu hút dòng vốn quay trở lại từ cổ phiếu AI và hàng hóa. "Tiền số vẫn cần nỗ lực để tái khẳng định sức hấp dẫn như một lớp tài sản và mức giá hiện tại vẫn chưa đủ làm điều này", ông nói.