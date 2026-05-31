Giá xăng dầu hôm nay 31/5: Dầu thế giới lao dốc, ngày mai bán đại trà xăng E10

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tuần này ghi nhận tuần biến động, với 3 phiên giảm, 1 phiên tăng và 1 phiên biến động trái chiều.

Thị trường dầu mỏ thế giới tuần này liên tục biến động mạnh do xuất hiện nhiều tín hiệu trái chiều về khả năng chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như triển vọng mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Ở phiên giao dịch đầu tuần (25/5), giá dầu thế giới giảm tới gần 7%, trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch ngày 26/5, giá dầu thế giới quay đầu tăng gần 4%, sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông và phủ bóng lên triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Tới phiên giao dịch 27/5, giá dầu thế giới lại đảo chiều giảm hơn 5%, khi giới đầu tư chờ đợi những tín hiệu mới liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz.

Tại phiên giao dịch 28/5, giá dầu thế giới biến động trái chiều trước các thông tin khác nhau liên quan đến khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Kết phiên 28/5, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 7 giảm 0,6%, xuống còn 93,71 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng nhẹ, chốt phiên ở mức 88,9 USD/thùng, tăng 0,3%.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần (29/5), giá dầu thế giới giảm gần 2%, khi thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn, qua đó tạo điều kiện khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Tính chung cả tuần này, giá dầu Brent giảm 10,5%, mức giảm mạnh nhất trong 7 tuần qua. Còn giá dầu WTI hạ 9,2%, đánh dấu tuần giảm sâu nhất trong 6 tuần. Cả hai loại dầu chuẩn đều xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá các loại xăng dầu trong tuần này được điều chỉnh giảm mạnh.

Theo kỳ điều hành chiều 28/5, giá xăng RON95 giảm 1.395 đồng/lít, giá bán còn 24.154 đồng/lít. Giá xăng E5 hạ 1.082 đồng/lít, giá bán lẻ xuống 23.258 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, giá bán là 27.651 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, giá bán còn 20.442 đồng/kg.

Xăng E10 RON95-V có giá 24.560 đồng/lít, giảm 1.390 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 1.390 đồng/lít, chỉ còn 23.660 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E10 thấp hơn so với xăng RON95-III là 494 đồng/lít.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực và các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.