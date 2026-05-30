Chốt giá vàng hôm nay ngày 30/5 tiếp đà tăng mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 30/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 30/5 tăng giá vàng miếng lên mức 159 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 30/5, giá vàng trong nước ngày 30/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 30/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 30/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 30/5, tiếp tục tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 30/5, tiếp tục tăng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 30/5, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 156 –159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 155,8 – 158,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 156 – 159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 30/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 30/5 tăng với giá vàng giao ngay tăng 16 USD/ounce, lên mức 4.539 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.532 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá, chốt tuần ở trên mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh quanh vùng 4.400-4.500 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới vẫn đang đánh giá tác động từ lạm phát, chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Nếu giá dầu tiếp tục hạ nhiệt và các dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu, kỳ vọng Fed giảm bớt lập trường cứng rắn có thể hỗ trợ vàng phục hồi trở lại.

Áp lực đối với vàng vẫn còn khá lớn khi đồng USD duy trì ở vùng cao và thị trường chưa loại trừ khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng cuối năm. Theo nhiều chuyên gia, vùng 4.370-4.400 USD/ounce hiện được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của giá vàng, trong khi mốc 4.600 USD/ounce sẽ là vùng kháng cự mạnh cần vượt qua để xác nhận xu hướng tăng mới.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.539 USD/ounce (tương đương khoảng 144,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 30/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 30/5, giá vàng ngày 31/5 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.