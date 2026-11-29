Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện ở mức 43,76 USD/ounce, tương đương khoảng 36,63 triệu đồng/kg theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế, phí nhập khẩu và premium.

Lực mua đã quay lại thị trường kim loại quý, và bạc hồi phục nổi bật hơn vàng nhờ hoạt động mua bắt đáy, dòng tiền đầu cơ trở lại và nhu cầu bạc vật chất tại Trung Quốc. Chứng khoán Mỹ khởi sắc theo nhóm cổ phiếu công nghệ và AI, với Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 1,18%, 1,6% và 2,31% trong phiên, đưa mức tăng cả tuần lên 5,5%, 5,6% và 6,7%. Điều này làm giảm áp lực bán kim loại quý để bù lỗ ở các danh mục khác.

Tuy vậy, dữ liệu vĩ mô Mỹ vẫn là lực cản. Chỉ số PCE tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước và 3,8% so với cùng kỳ, trong khi PCE lõi tăng lên 3,3%. Kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,3% quy theo năm trong quý III, còn số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 189.000 đơn. Các số liệu này củng cố kỳ vọng FED tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp 8 - 9/12. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến sát 4,93%, kỳ hạn 2 năm vượt 4,69%, cùng đồng USD mạnh lên khiến áp lực với kim loại quý tăng thêm.

Tuần tới, thị trường chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 11 vào ngày 4/12. Nếu thị trường lao động suy yếu, kỳ vọng thắt chặt tiền tệ có thể giảm bớt và hỗ trợ giá bạc. Về kỹ thuật, vùng kháng cự quan trọng của bạc nằm ở 44,57 - 45 USD/ounce. Nếu vượt và giữ được vùng này, giá có thể hướng tới 46,87 USD/ounce, xa hơn là 47 - 47,5 USD/ounce. Ngược lại, nếu áp lực bán quay lại, các vùng hỗ trợ đáng chú ý nằm ở 43 USD/ounce và 41,34 USD/ounce.

Ở thị trường trong nước, giá bạc tại nhiều thương hiệu được điều chỉnh ở cả hai chiều mua vào - bán ra. Trong phiên cuối tuần, Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá bạc thỏi ở mức 40,61 triệu đồng/kg chiều mua vào và 42,3 triệu đồng/kg chiều bán ra.

Tại các thương hiệu khác, giá bạc cũng được điều chỉnh ở cả hai chiều mua vào - bán ra. Tại Phú Quý, giá bạc thỏi được niêm yết ở mức 40,8 triệu đồng/kg chiều mua vào và 42,05 triệu đồng/kg chiều bán ra. Tại Sacombank-SBJ, giá bạc thỏi hiện ở mức 41,92 triệu đồng/kg chiều mua vào và 43 triệu đồng/kg chiều bán ra.

Trong tuần qua (23/11 - 29/11), giá bạc trong nước ghi nhận đà tăng mạnh, tập trung vào giữa tuần, trước khi lùi nhẹ rồi đi ngang vào cuối tuần.

Mở đầu tuần, giá bạc chiều mua vào ở mức 35,55 triệu đồng/kg và chiều bán ra ở mức 36,64 triệu đồng/kg. Hai phiên đầu, giá tăng chậm. Phiên 24/11, giá tăng 720.000 đồng/kg chiều mua vào và 750.000 đồng/kg chiều bán ra, lên 36,27 triệu đồng/kg và 37,39 triệu đồng/kg. Phiên 25/11, giá chỉ tăng thêm 320.000 đồng/kg ở cả hai chiều, lên 36,59 triệu đồng/kg và 37,71 triệu đồng/kg.

Đà tăng tăng tốc từ phiên 26/11, khi giá mua vào tăng 2,26 triệu đồng/kg lên 38,85 triệu đồng/kg, còn giá bán ra tăng 2,34 triệu đồng/kg lên 40,05 triệu đồng/kg. Sang phiên 27/11, giá bạc tiếp tục tăng 2,4 triệu đồng/kg chiều mua vào và 2,48 triệu đồng/kg chiều bán ra, lên 41,25 triệu đồng/kg và 42,53 triệu đồng/kg, đồng thời là mức cao nhất trong tuần. Phiên 28/11, giá giảm 450.000 đồng/kg chiều mua vào và 480.000 đồng/kg chiều bán ra, về 40,80 triệu đồng/kg và 42,05 triệu đồng/kg, rồi giữ nguyên trong phiên cuối tuần 29/11.

So với đầu tuần, giá bạc chiều mua vào tăng 5,25 triệu đồng/kg và chiều bán ra tăng 5,41 triệu đồng/kg. Nếu so với mức đỉnh ngày 27/11, giá bạc đã “bốc hơi” 450.000 đồng/kg chiều mua vào và 480.000 đồng/kg chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào nới từ 1,09 triệu đồng/kg đầu tuần lên 1,25 triệu đồng/kg cuối tuần. Giá bạc trong nước hiện chênh lệch với giá bạc thế giới ở mức 5,46 triệu đồng/kg.