Sáng 22/11, bạc thế giới được giao dịch quanh 41,13 USD/ounce, thấp hơn 0,73 USD so với phiên liền trước. Theo giá tham chiếu, mức này tương đương khoảng 1,064 triệu đồng/ounce chiều mua vào và 1,069 triệu đồng/ounce chiều bán ra.

Kim loại này đã rơi khỏi vùng 45 USD/ounce và đang áp sát ngưỡng tâm lý 40 USD. Nếu mốc này bị phá vỡ, nhịp điều chỉnh có thể kéo dài hơn.

Áp lực trước hết đến từ dòng vốn đầu cơ. Số liệu mới nhất của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy các quỹ đã cắt giảm mạnh vị thế mua bạc ngay trước đợt bán tháo. Với các vị thế dùng đòn bẩy, việc đóng lệnh dồn dập dễ khuếch đại đà giảm, vì lệnh bán sau kéo giá xuống thấp hơn lệnh bán trước.

Nhu cầu công nghiệp chưa đủ sức làm đối trọng. Doanh nghiệp sản xuất mua nguyên liệu theo kế hoạch và chu kỳ đơn hàng, không phản ứng ngay với việc giá hợp đồng tương lai giảm. Vì vậy, lực mua từ khu vực này chưa thể chặn đà giảm trong ngắn hạn.

Yếu tố vĩ mô còn bất lợi hơn. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, công bố ngày 18/11, cho thấy gần như toàn bộ thành viên cho rằng lãi suất có thể phải tăng trong các kịch bản cơ sở. Tín hiệu này củng cố kỳ vọng lãi suất Mỹ giữ ở mức cao, thậm chí tăng thêm nếu lạm phát chưa hạ nhiệt.

Lãi suất cao nâng đỡ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Bạc và vàng không trả lãi định kỳ, nên chi phí cơ hội khi nắm giữ tăng lên và dòng tiền có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lời.

Trong nước, giá bạc phân hóa khá rõ giữa các thương hiệu. Giá bạc Ancarat niêm yết ở mức 38,3 - 39,7 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), với biên độ mua - bán khoảng 1,4 triệu đồng/kg. Cao hơn là bạc Sacombank-SBJ với 40,8 - 42,08 triệu đồng/kg. Thấp nhất là bạc Phú Quý ở mức 33,7 - 34,7 triệu đồng/kg, kém Ancarat khoảng 4,6 triệu đồng/kg và kém Sacombank-SBJ khoảng 7,1 triệu đồng/kg ở chiều mua vào.

Trong tuần qua (16/11 - 22/11), giá bạc trong nước giảm sâu ở cả hai chiều, “đồng pha” với đà giảm của giá vàng.

Mở đầu tuần, giá bạc chiều mua vào ở mức 39,09 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 40,29 triệu đồng/kg, đồng thời là mức giá cao nhất trong tuần. Phiên 17/11, giá bạc giảm 340.000 đồng/kg ở cả hai chiều, về 38,75 triệu đồng/kg mua vào và 39,95 triệu đồng/kg bán ra.

Sang phiên 18/11, giá bạc giảm mạnh hơn, lần lượt 1,42 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,47 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, xuống 37,33 triệu đồng/kg và 38,48 triệu đồng/kg. Phiên 19/11, giá bạc giảm thêm 400.000 đồng/kg ở cả hai chiều, còn 36,93 triệu đồng/kg mua vào và 38,08 triệu đồng/kg bán ra.

Phiên 20/11 là phiên giảm sâu nhất tuần, khi giá mua vào giảm 2,05 triệu đồng/kg về 34,88 triệu đồng/kg, còn giá bán ra giảm 2,13 triệu đồng/kg về 35,95 triệu đồng/kg. Phiên 21/11, giá bạc tiếp tục giảm 1,12 triệu đồng/kg chiều mua vào và 1,15 triệu đồng/kg chiều bán ra, về 33,76 triệu đồng/kg và 34,80 triệu đồng/kg. Giá bạc giữ nguyên trong phiên 22/11.

So với mức đỉnh đầu tuần, giá bạc chiều mua vào đã “bốc hơi” 5,33 triệu đồng/kg, chiều bán ra giảm 5,49 triệu đồng/kg. Còn nếu tính từ đầu năm đến nay, hiện đây đang là vùng giá thấp nhất của bạc. So với mức đỉnh 123 triệu đồng/kg thiết lập hồi tháng 1/2026, giá bạc hiện đã “bốc hơi” tới hơn 94 – 95 triệu đồng/kg, tùy theo từng thương hiệu. Cộng thêm với chênh lệch mua vào – bán ra, người đu bạc giá đỉnh đang lỗ gần 100 triệu đồng/kg nếu bán ra ở thời điểm hiện tại.