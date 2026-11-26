Trong phiên giao dịch ngày 25/11 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay có thời điểm giảm tới gần 130 USD/ounce, về quanh 3.430 USD/ounce – mức giá thấp nhất trong vòng một năm rưỡi qua.

Giá vàng biến động mạnh tại Mỹ (Ảnh: Kitco)

Thị trường kim loại quý biến động tiêu cực do phản ứng với tin tức về việc Mỹ sắp áp thuế lên hàng chục đối tác thương mại, mức cao nhất lên tới 20%.

Cùng với đó, dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố cho thấy GDP quý III của quốc gia này tăng trưởng 4,3%, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 3,5% và mức tăng 2,2% của quý II. Kết quả này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt.

Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước và 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3,6% của tháng 9. PCE lõi tăng 3,3% theo năm, vượt mức 3,1% của tháng trước và dự báo 3,2%.

Thị trường lao động Mỹ cũng cho thấy dấu hiệu ổn định với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm trong tuần trước.

Những dữ liệu này củng cố nhận định kinh tế Mỹ vẫn có sức chống chịu, trong khi áp lực lạm phát chưa được giải quyết triệt để. Điều này củng cố mạnh khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12, với xác suất được thị trường hợp đồng tương lai dự báo lên tới khoảng 96%. Điều này vẫn đè nặng lên thị trường kim loại quý.

Dù vậy, mức giá thấp là điều mà nhiều nhà đầu tư chờ đợi. Đặc biệt, đợt phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc hạ nhiệt đã giúp tăng sức hấp dẫn của kim loại quý. Lực mua bất ngờ gia tăng mạnh vào gần giữa phiên, giúp kim loại quý nhanh chóng đảo chiều, lần lượt vượt các ngưỡng 3.500 USD và 3.550 USD/ounce.

Chốt phiên, vàng giao ngay thậm chí vượt lên khá xa so với giá mở cửa, giao dịch lần cuối tại 3.588 USD/ounce – mức giá cao nhất trong phiên và tăng gần 33 USD so với giá mở cửa. Như vậy, chênh lệch giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trong phiên lên tới hơn 160 USD/ounce, tương đương hơn 4,7%.

Bước sang phiên châu Á, đà tăng có phần hạ nhiệt, tính đến 9h15 theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay đang giao dịch quanh 4.584 USD/ounce.

Tại Việt Nam, thị trường mở cửa trở lại trong bối cảnh kim loại quý quốc tế đã lấy lại thăng bằng, bởi vậy, giá vàng không biến động đáng kể so với phiên hôm qua. Vàng SJC giữ mức giá 129,1 – 134,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào – bán ra vẫn được giữ ở mức cao, lên đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng nhẫn SJC 999.9 niêm yết đầu giờ sáng tại 127,9 – 133,9 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 126,5 – 123,0 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Huy Thanh cùng 128,5 – 133,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 128,5 – 132,5 triệu đồng/lượng…