PCE tăng 3,8%, GDP Mỹ tăng tốc lên 4,3%

Theo báo cáo công bố ngày 25/11 của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm, tăng 3,8% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 3,6% của tháng 9. Đây là dấu hiệu cho thấy áp lực giá cả tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa hạ nhiệt.

Đáng chú ý, PCE lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 3,3% so với cùng kỳ, cũng cao hơn mức 3,1% của tháng trước. Cả PCE toàn phần và PCE lõi đều tăng 0,3% so với tháng liền trước.

Áp lực lạm phát không chỉ tập trung ở những nhóm hàng hóa có giá biến động mạnh mà còn hiện diện trong mặt bằng giá cả rộng hơn của nền kinh tế. Trong khi mục tiêu lạm phát dài hạn của Fed là 2%, cả hai chỉ số hiện vẫn cao hơn đáng kể ngưỡng này.

Báo cáo cũng ghi nhận thu nhập cá nhân của người Mỹ tăng 201,8 tỷ USD, tương đương 0,7% trong tháng 10. Thu nhập cá nhân khả dụng, tức phần thu nhập còn lại sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân hiện hành, tăng 200,5 tỷ USD, tương đương 0,8%.

Tuy nhiên, mức tăng thu nhập chưa chuyển hóa thành sự gia tăng tương ứng của sức mua thực tế. Chi tiêu tiêu dùng cá nhân tính theo giá hiện hành tăng 63,8 tỷ USD, tương đương 0,3%. Trong đó, chi tiêu cho hàng hóa tăng 11,8 tỷ USD, còn chi tiêu dịch vụ tăng 52,1 tỷ USD.

Nếu loại trừ tác động của giá cả, chi tiêu tiêu dùng thực tế trong tháng 10 giảm 5,8 tỷ USD, tương ứng mức giảm chưa đến 0,1%. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân đạt 4,1%, với tổng tiền tiết kiệm ở mức 1.000 tỷ USD.

Thu nhập người dân vẫn tăng, nhưng chi tiêu thực tế gần như đi ngang. Điều đó cho thấy chi phí sinh hoạt cao tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng mua sắm của các hộ gia đình, dù thị trường lao động và thu nhập vẫn tạo ra nguồn lực hỗ trợ tiêu dùng.

Tăng trưởng GDP thực tế của Mỹ tăng lên 4,3% trong quý III/2026, theo BEA.

Bức tranh kinh tế Mỹ còn được củng cố bởi báo cáo GDP quý III/2026. Theo ước tính lần thứ hai của BEA, GDP thực tế Mỹ tăng trưởng 4,3% theo tốc độ hàng năm, cao hơn mức 2,2% ghi nhận trong quý II.

Đặc biệt, mức tăng trưởng này đã được điều chỉnh tăng 0,9 điểm phần trăm so với ước tính sơ bộ 3,4%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc điều chỉnh tăng các khoản đầu tư và chi tiêu tiêu dùng.

Xét về các động lực tăng trưởng, đầu tư, chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ đều đóng góp tích cực vào GDP quý III. Ngược lại, xuất khẩu giảm đã phần nào hạn chế tốc độ tăng trưởng, trong khi nhập khẩu tăng lên.

Doanh số bán hàng thực tế cho người mua cá nhân trong nước, bao gồm tổng chi tiêu tiêu dùng và đầu tư cố định tư nhân, tăng 5,8% trong quý III, cao hơn mức 4,9% trong ước tính trước đó. Đây là một chỉ dấu cho thấy nhu cầu nội địa vẫn duy trì sức mạnh đáng kể.

Trong khi đó, tổng thu nhập quốc nội thực tế (GDI) tăng 4,4%, so với mức tăng 2,3% của quý II. Chỉ số giá PCE trong quý III tăng 2,1%, còn PCE lõi tăng 2,5%.

Fed chịu sức ép duy trì lãi suất cao

Sự kết hợp giữa lạm phát dai dẳng và tăng trưởng kinh tế mạnh đang khiến Fed đối mặt với bài toán khó trong điều hành chính sách tiền tệ. Nếu ưu tiên kiểm soát lạm phát, ngân hàng trung ương Mỹ có thể phải tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao, thậm chí cân nhắc tăng thêm lãi suất. Tuy nhiên, việc thắt chặt tiền tệ kéo dài cũng tiềm ẩn nguy cơ gây sức ép lên tiêu dùng, đầu tư và hoạt động kinh doanh.

Hiện Fed duy trì lãi suất điều hành trong khoảng 3,75 đến 4%. Cuộc họp chính sách tiếp theo dự kiến diễn ra trong hai ngày 8 và 9/12, là cuộc họp cuối cùng của cơ quan này trong năm 2026.

Triển vọng tăng lãi suất trong tháng 12 đã được thị trường tính đến từ trước khi hai báo cáo kinh tế mới được công bố. Theo dữ liệu thị trường được ghi nhận ngày 25/11, khả năng Fed tăng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 đã được định giá gần như hoàn toàn.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, công bố ngày 18/11, cũng cho thấy phần lớn các quan chức tham gia cuộc họp dự kiến cần tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tiếp theo. Một số ý kiến thậm chí cho rằng mức tăng lớn hơn 0,25 điểm phần trăm có thể cần được cân nhắc trong tháng 12 nếu các dữ liệu lạm phát không thuận lợi.

Trong cuộc thảo luận về triển vọng chính sách, sự khác biệt giữa các nhà hoạch định chính sách cũng bắt đầu thể hiện rõ hơn. Thống đốc Fed Christopher Waller ủng hộ khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 hoặc phát tín hiệu về tốc độ tăng lãi suất nhanh hơn trong năm 2027. Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho rằng chưa cần có những động thái mạnh tay.

Các số liệu PCE và GDP mới công bố có thể củng cố lập trường thận trọng, thậm chí thiên về thắt chặt của Fed. PCE toàn phần tăng lên 3,8%, trong khi PCE lõi đạt 3,3%, cho thấy áp lực giá cả vẫn chưa được kiểm soát. Đồng thời, mức tăng trưởng GDP 4,3% cũng khiến khả năng nền kinh tế cần được hỗ trợ khẩn cấp bằng việc giảm lãi suất trở nên kém thuyết phục hơn.

Dù vậy, việc chi tiêu tiêu dùng thực tế gần như không tăng trong tháng 10 là yếu tố Fed không thể bỏ qua. Nếu sức mua tiếp tục suy yếu trong những tháng tới, duy trì chính sách tiền tệ quá chặt có thể làm gia tăng rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, các dữ liệu việc làm, tiêu dùng và lạm phát tiếp theo sẽ tiếp tục có vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi của Fed trong năm 2027.

Trên thị trường tài chính, kỳ vọng lãi suất cao đã tạo sức ép lên nhiều loại tài sản, đặc biệt là vàng và tiền số.

Giá vàng thế giới thủng mốc 3.500 USD/ounce ngay sau khi Mỹ công bố thông tin PCE và GDP. Dữ liệu: Investing

Theo Reuters, trước thời điểm công bố báo cáo PCE ngày 25/11, giá vàng giao ngay giảm 0,8%, xuống 3.524,36 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 1,1%. Đồng USD mạnh lên cùng kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 là những yếu tố gây sức ép lên kim loại quý.

Ngay sau khi Mỹ công bố bộ đôi dữ liệu lạm phát và tăng trưởng kinh tế, thị trường tài chính quốc tế phản ứng tiêu cực. Chỉ trong vòng 10 phút kể từ thời điểm công bố, giá vàng giao ngay đã xuyên thủng ngưỡng 3.500 USD/ounce, rơi xuống 3.471 USD/ounce, giảm 2,25% trong phiên.

Cùng thời điểm, giá Bitcoin giảm từ vùng 58.800 USD xuống khoảng 58.400 USD, xuyên thủng ngưỡng 59.000 USD. Đà giảm diễn ra cùng thời điểm các cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh và tâm lý né tránh rủi ro gia tăng trên thị trường.

Diễn biến bán tháo đồng thời ở cả vàng và Bitcoin phản ánh lo ngại về triển vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.