Giá bạc tuần qua: Lao dốc khi gặp nhiều lực cản

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện giao dịch quanh mốc 48,78 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế, phí nhập khẩu và premium, giá bạc thế giới hiện ở mức 40,63 triệu đồng/kg.

Áp lực giảm giá xuất hiện trong bối cảnh dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bạc suy yếu. Việc rút vốn khỏi các quỹ này có thể đưa thêm bạc trở lại thị trường, qua đó hạn chế khả năng phục hồi của giá. Nhu cầu công nghiệp cũng đối mặt với thách thức. Khi giá duy trì ở mức cao, các nhà sản xuất có xu hướng giảm lượng bạc sử dụng, giảm hàm lượng nguyên liệu hoặc chuyển sang vật liệu thay thế rẻ hơn, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ trung và dài hạn, nhất là ở các ngành dùng bạc làm nguyên liệu đầu vào.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng tạo thêm sức ép lên giá bạc. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, ngày 12/11, lợi suất thực trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm đạt 2,64% và kỳ hạn 10 năm đạt 2,86%, tăng từ mức 2,35% và 2,63% của ngày 6/11. Lợi suất thực tăng làm chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không tạo thu nhập định kỳ như bạc lớn hơn, khiến nhà đầu tư có thể dịch chuyển một phần dòng vốn sang các kênh có thu nhập ổn định. Bạc vừa là kim loại đầu tư, vừa là nguyên liệu công nghiệp nên giá chịu tác động đồng thời từ dòng vốn tài chính và nhu cầu tiêu thụ thực tế. Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và nhu cầu công nghiệp tiếp tục là các yếu tố cần theo dõi trong những phiên tới.

Ở thị trường trong nước, giá bạc tại nhiều thương hiệu được điều chỉnh ở cả hai chiều mua vào - bán ra. Trong phiên cuối tuần, Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá bạc ở mức 40,74 triệu đồng/kg chiều mua vào và 42,13 triệu đồng/kg chiều bán ra. Tại Phú Quý, giá bạc được niêm yết ở mức 39,78 triệu đồng/kg chiều mua vào và 41,01 triệu đồng/kg chiều bán ra. Tại Sacombank-SBJ, giá bạc hiện ở mức 41,68 triệu đồng/kg chiều mua vào và 43,04 triệu đồng/kg chiều bán ra.

Trong tuần qua (09/11 - 15/11), giá bạc trong nước ghi nhận đà giảm mạnh sau hai phiên tăng đầu tuần.

Mở đầu giai đoạn, giá bạc chiều mua vào ở mức 42,13 triệu đồng/kg và giá bán ra ở mức 43,44 triệu đồng/kg. Phiên 10/11, giá bạc nhích lên 60.000 đồng/kg chiều mua vào và 50.000 đồng/kg chiều bán ra, lên 42,19 triệu đồng/kg và 43,49 triệu đồng/kg. Phiên 11/11, giá bạc tăng thêm 820.000 đồng/kg chiều mua vào và 860.000 đồng/kg chiều bán ra, lên 43,01 triệu đồng/kg và 44,35 triệu đồng/kg, đồng thời là mức cao nhất trong tuần.

Tuy nhiên, ngay phiên sau đó, giá bạc đảo chiều giảm mạnh 1,36 triệu đồng/kg chiều mua vào và 1,42 triệu đồng/kg chiều bán ra, về 41,65 triệu đồng/kg và 42,93 triệu đồng/kg. Trong hai phiên tiếp theo, giá bạc tiếp tục giảm 980.000 đồng/kg và 880.000 đồng/kg chiều mua vào, giảm 1,01 triệu đồng/kg và 910.000 đồng/kg chiều bán ra, đưa giá mua vào về 39,79 triệu đồng/kg và giá bán ra về 41,01 triệu đồng/kg, đồng thời là mức thấp nhất trong giai đoạn. Phiên 15/11, giá bạc giữ nguyên so với phiên liền trước.

So với đầu tuần, giá bạc chiều mua vào giảm 2,34 triệu đồng/kg và chiều bán ra giảm 2,43 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 5,6%. Còn nếu so với mức đỉnh ngày 11/11, giá bạc đã giảm tới 3,22 triệu đồng/kg chiều mua vào và 3,34 triệu đồng/kg chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào thu hẹp từ 1,31 triệu đồng/kg xuống 1,22 triệu đồng/kg. Giá bạc trong nước hiện chênh lệch với giá bạc thế giới ở mức 0,41 triệu đồng/kg.