Giá vàng trong nước nhích nhẹ

Trước giờ mở cửa phiên sáng 26/11, giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng nhẹ ở một số thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng, lên mức 129,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 134,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giữa mua vào - bán ra vẫn giữ ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ở phân khúc vàng nhẫn, tính đến 6h ngày 26/11, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn ghi nhận diễn biến phân hóa so với phiên trước đó, khi Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI tiếp tục đi ngang còn SJC điều chỉnh tăng nhẹ ở cả hai chiều giao dịch.

Cụ thể, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 12,85 - 13,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tương đương 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều so với phiên trước đó.

Tương tự, DOJI cũng giữ nguyên mức giá giao dịch tại 12,85 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,35 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên trước đó.

Trong khi đó, SJC điều chỉnh tăng 0,06 triệu đồng/chỉ (tương đương 600.000 đồng/lượng) ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, đưa giá niêm yết lên mức 12,79 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,39 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 127,9 - 133,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi

Giá vàng giao ngay thế giới ghi nhận 3.570 USD mỗi ounce, tăng 24 USD (0,68%) trong vòng 24 giờ. Với tỷ giá bán của Vietcombank, mức này quy đổi khoảng 112 triệu đồng mỗi lượng, chưa gồm thuế và phí. Trên sàn COMEX, hợp đồng tương lai phiên 25/11 đóng cửa ở 3.617,8 USD mỗi ounce.

Giá vàng đã hồi phục sau nhịp giảm sâu đầu ngày nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc hạ nhiệt cùng cú đảo chiều đi lên của chứng khoán Bắc Mỹ, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall dịu bớt trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Đáng chú ý, kim loại quý vẫn lấy lại trạng thái ổn định bất chấp loạt dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và áp lực lạm phát còn dai dẳng, với chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 0,3% theo tháng và 3,8% so với cùng kỳ (cao hơn mức 3,7% của tháng 9), còn PCE cốt lõi tăng 0,3% theo tháng và tăng tốc lên 3,3% theo năm.

Những tín hiệu này cùng số liệu GDP tích cực tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 8-9/12.

Song song đó, diễn biến bất ổn tại eo biển Hormuz và trong quan hệ Mỹ - Iran ngày 25/11, khi các vụ tấn công tàu thương mại liên tục diễn ra còn đàm phán ngoại giao bế tắc, tiếp tục duy trì rủi ro đối với xuất khẩu dầu mỏ qua tuyến đường thủy chiến lược này và tác động trực tiếp tới xu hướng giá vàng.