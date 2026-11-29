Bảng giá vàng trong nước hôm nay 29/11

Thời gian cập nhật: 06:00-29/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 29/11

Giá vàng thế giới ghi nhận một tuần giao dịch đầy biến động, giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng trước khi phục hồi mạnh nhờ lực mua bắt đáy và đồng USD suy yếu.

Mở cửa tuần giao dịch ở mức 3.532 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng tăng lên mức cao nhất tuần là 3.689 USD/ounce trong phiên đầu tuần.

Đà phục hồi không kéo dài. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 11 của Mỹ tăng lên 103,3 điểm, vượt xa kỳ vọng. Áp lực bán gia tăng sau khi Mỹ công bố lạm phát PCE tháng 10 tăng 3,8% và GDP quý III tăng 4,3%. Những thông tin này làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí nâng lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng xuyên thủng ngưỡng 3.500 USD/ounce, giảm xuống mức thấp nhất tuần là 3.426 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 25/11.

Giá vàng phục hồi trong những phiên cuối tuần. Ảnh: Tuấn Hùng

Kim loại quý phục hồi vào cuối tuần nhờ đồng USD suy yếu, nhu cầu mua vàng vật chất tại Trung Quốc gia tăng và thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc. Giá vàng có thời điểm vượt 3.680 USD/ounce trước khi thu hẹp đà tăng do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên.

Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới tăng khoảng 3,2%, lên quanh 3.654 USD/ounce. So với mức đáy giữa tuần, kim loại quý đã phục hồi hơn 220 USD/ounce.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.655 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.681 USD/ounce.

Dù vậy, đà phục hồi vẫn gặp trở ngại từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng. Đồng bạc xanh vẫn ở gần mức cao nhất trong 22 tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng sẽ đi ngang trong ngắn hạn. Thị trường cần thêm thời gian để xác lập đáy và phục hồi bền vững.

Theo ông, đà tăng đầu tuần chủ yếu đến từ hoạt động đóng các vị thế bán khống. Dù vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn, chuyên gia này cho rằng vàng có thể cần thêm một đợt điều chỉnh để loại bỏ các nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn.

Ông cũng nhận định việc chấm dứt xung đột quân sự, đồng USD suy yếu, áp lực lạm phát giảm hoặc những tín hiệu từ cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC chốt ngày 28/11 ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra.So với cuối tuần trước, giá bán vàng miếng SJC tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 130,8 triệu đồng/lượng mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng bán ra.