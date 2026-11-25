Giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, giá bạc tăng phi mã, có thời điểm vượt 4,5 triệu đồng một lượng. Tại các điểm giao dịch, người dân xếp hàng từ sáng sớm, đặt tiền trước và chờ nhiều tháng để nhận bạc.

Tuy nhiên, "cơn sốt" bạc đã qua. Tính đến sáng nay, giá bạc thế giới giảm khoảng 36% so với đầu năm, từ 72,83 USD xuống còn khoảng 46,85 USD mỗi ounce. Trong nước, Phú Quý niêm yết giá bạc miếng bán ra vào sáng nay khoảng 1,402 triệu đồng một lượng, tương đương mức giảm gần 50% so với đầu năm. Nếu nhà đầu tư mua vào đầu năm rồi bán lại sáng nay theo giá mua vào, mức hụt vốn có thể lên tới khoảng 50%.