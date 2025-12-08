Giá bạc tăng mạnh, sát đỉnh lịch sử: Dòng tiền tiếp thêm sức mạnh cho đợt “leo dốc” mới

Trong tuần trước, lượng bạc nắm giữ của các quỹ ETF đã tăng gần 590 tấn – mức tăng mạnh nhất từ tháng 7. Đây là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đang đặt cược rằng đà tăng của bạc vẫn chưa kết thúc, dù thị trường lo ngại tình trạng “quá nóng”.

Sự dịch chuyển dòng tiền này diễn ra đúng lúc bạc tăng vọt, có lúc lên tới 59,33 USD/ounce vào cuối tuần, chỉ còn cách kỷ lục chưa đầy 1 USD. Tuy nhiên, sang phiên đầu tuần, giá đã điều chỉnh về quanh 58 USD/ounce.

Theo giới phân tích, dòng vốn ETF chính là động lực lớn giúp giá bạc bật mạnh trong bối cảnh kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất – diễn biến tích cực với nhóm tài sản không sinh lợi như kim loại quý.

Thị trường lo ngại đà tăng của bạc trở nên “quá đà”

Chuyên gia Justin Lin tại Global X Management cho rằng đà tăng hiện tại “có dấu hiệu sôi động quá mức”, xuất phát từ tâm lý đuổi theo đà tăng của nhà đầu tư cá nhân. Điều này khiến rủi ro điều chỉnh tăng cao, nhất là khi bạc đã tăng gấp đôi chỉ trong năm nay.

Một nguyên nhân khác là thị trường vẫn chịu tác động từ cú ép bán khống lịch sử tại London hồi tháng 10, khi thiếu hụt nguồn cung giao ngay khiến giá bị đẩy lên. Tác động dư âm của cú sốc đó vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường hiện tại.

Ngoài ra, giá bạc tăng nhanh khiến nhiều tổ chức lo ngại áp lực chốt lời có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào nếu các điều kiện hỗ trợ, như kỳ vọng Fed cắt lãi không diễn ra như dự đoán.

Những yếu tố nào tiếp tục hỗ trợ giá bạc trong giai đoạn này?

Dù biến động mạnh, bạc vẫn nhận được nhiều lực đỡ. Thứ nhất, lãi suất cho vay bạc tại London vẫn duy trì mức cao khoảng 6%, phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Dù lượng bạc lớn đã chảy vào London, thị trường vẫn căng thẳng, đẩy các trung tâm khác như Shanghai vào thế thiếu hàng, khi kho dự trữ xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Thứ hai, thị trường phái sinh cũng sôi động bất thường. Quyền chọn bạc trên sàn Comex được mua mạnh, khi nhà đầu tư phòng ngừa biến động đồng thời đặt cược vào khả năng bạc tiếp tục tăng giá. Khối lượng giao dịch hợp đồng micro futures trong 5 ngày gần đây gần tiệm cận mức đỉnh của tháng 10.

Cuối cùng, kỳ vọng Fed sớm giảm lãi suất tạo môi trường thuận lợi cho kim loại quý, vốn hưởng lợi khi chi phí cơ hội nắm giữ tài sản phi lợi suất giảm mạnh.