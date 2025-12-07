Giá bạc “bùng nổ”: Vàng còn cơ hội bứt phá?

Bạc đã chứng kiến sự mua vào mạnh mẽ trong tuần, với các nhịp giảm giá nông và hỗ trợ vẫn giữ quanh mức cao tuần trước gần 56 USD/ounce. Điều này giúp giá bạc liên tục lập kỷ lục mới, đồng thời vượt trội so với vàng khi tỷ lệ vàng/bạc (gold/silver ratio) dự kiến kết thúc tuần quanh 72 điểm - mức thấp nhất trong 4 năm.

Các chuyên gia kỹ thuật cho rằng, với động lực hiện tại, tỷ lệ vàng/bạc có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ dài hạn tại 65 điểm. Sức mạnh của bạc phản ánh một thị trường nhỏ hơn, linh hoạt hơn và dễ tạo các nhịp tăng đột biến so với vàng.

Nhu cầu công nghiệp và tác động từ năng lượng xanh

Một yếu tố quan trọng đẩy giá bạc tăng là nhu cầu công nghiệp từ quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Báo cáo từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự báo, giá trị nền kinh tế năng lượng xanh có thể đạt 7.000 tỷ USD vào năm 2030, so với mức hiện tại 5.000 tỷ USD mỗi năm. Nhu cầu này đã khiến bạc duy trì thâm hụt thị trường liên tiếp 5 năm qua, tạo lực đẩy bền vững cho giá.

Sự tăng trưởng của bạc không chỉ dựa vào công nghiệp, mà còn được củng cố bởi nhà đầu tư cá nhân. Theo dữ liệu giao dịch CME, hợp đồng tương lai bạc có khối lượng trung bình 108.000 hợp đồng mỗi ngày, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái; hợp đồng micro silver - bằng 1/5 hợp đồng tiêu chuẩn 5.000 ounce - tăng mạnh 238% so với năm trước.

Tác động từ nhu cầu tại Ấn Độ và vai trò mới của bạc

Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ bạc lớn thứ hai thế giới, đang tạo sức ép lên thị trường vật chất ở London. Lượng mua kỷ lục trong tháng 10 và 11 gây ra các vấn đề về chuỗi cung ứng và thanh khoản. Một yếu tố quan trọng là sự trở lại của bạc như một kim loại tiền tệ trong nền kinh tế nội địa.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) vừa công bố quy định mới cho phép người dân từ 1/4/2026 dùng bạc làm tài sản thế chấp để vay vốn qua ngân hàng, công ty tài chính phi ngân hàng và công ty tài chính nhà ở. Đây là lần đầu bạc được công nhận chính thức trong hệ thống tài sản đảm bảo được quản lý, bên cạnh các khoản vay vàng và kênh tín dụng truyền thống.

Thị trường bạc còn tiềm năng nhưng nhà đầu tư cần thận trọng

Dù đã tăng mạnh trong năm, bạc vẫn còn dư địa lớn. Tuy nhiên, thị trường nhỏ và biến động hơn vàng, nên rủi ro dao động giá cũng cao hơn. Chuyên gia Mike McGlone từ Bloomberg Intelligence cảnh báo, giá bạc có thể giảm về 40 USD/ounce hoặc tăng lên 75 USD/ounce tùy tình hình cung cầu và động lực thị trường.