Giá vàng biến động mạnh: Nhà đầu tư nhỏ lẻ giữ lạc quan về đà tăng

Trong tuần qua, giá vàng giao ngay khởi đầu ở mức 4.217 USD/ounce và nhanh chóng tăng lên 4.262 USD, mức cao nhất trong tuần. Tuy nhiên, sau đó, vàng giảm trở lại, chạm đáy 4.170 USD trước khi dao động quanh 4.185–4.225 USD. Các nhịp tăng – giảm nhanh phản ánh thị trường đang chịu ảnh hưởng mạnh từ các dữ liệu kinh tế và dự báo chính sách tiền tệ sắp tới.

Sự biến động này còn được tăng cường bởi những đỉnh – đáy ngắn hạn trong phiên giao dịch châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, với các nhịp tăng gần 250 USD trong vòng vài phút, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn đang tham gia mạnh vào thị trường vàng.

Nhà đầu tư Wall Street và Main Street phản ứng thế nào?

Theo khảo sát Kitco News Weekly Gold Survey, 13 chuyên gia Wall Street chia đều giữa quan điểm lạc quan và trung lập: 46% dự đoán giá vàng tăng, 46% dự đoán đi ngang và 8% dự đoán giảm. Trong khi đó, Main Street (nhà đầu tư nhỏ lẻ) vẫn giữ niềm tin mạnh mẽ, với 69% kỳ vọng vàng tiếp tục tăng trong tuần tới.

Các chuyên gia cho rằng mức lãi suất dự kiến của Fed đang phản ánh một phần vào giá vàng, nhưng vẫn tồn tại rủi ro khi Fed có thể gây bất ngờ bằng cách giữ nguyên hoặc tăng lãi suất. Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây, như chỉ số lạm phát PCE và kỳ vọng lạm phát giảm, hỗ trợ quan điểm vàng tiếp tục được Fed hưởng lợi nếu cắt giảm lãi suất.

Yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới giá vàng sắp tới?

Tuần tới, các quyết định lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương (Mỹ, Canada, Úc, Thụy Sĩ) sẽ được theo dõi chặt chẽ. Fed dự kiến cắt giảm 25 điểm cơ bản, nhưng các dữ liệu kinh tế và nhận định chính sách từ tân chủ tịch Fed (nếu Kevin Hassett nhậm chức) có thể tác động mạnh tới thị trường vàng.

Các chuyên gia kỹ thuật cũng chỉ ra rằng vàng vẫn đang giữ trên mức hỗ trợ quan trọng 4.200 USD, và các nhịp tăng trên 4.265–4.300 USD có thể mở đường cho một thử thách đỉnh kỷ lục gần 4.433 USD. Trong khi đó, thị trường bạc cũng cho thấy tín hiệu tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp mạnh và sự tham gia ngày càng nhiều của nhà đầu tư bán lẻ.