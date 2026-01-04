Giá bạc năm 2025 tăng “điên rồ”: Nhiều kịch bản trong năm 2026

Giá bạc năm 2025 tăng mạnh cả thế giới và trong nước

Theo dữ liệu thị trường và tin tức tài chính quốc tế, giá bạc thế giới đã tăng hơn 140% trong năm 2025, tạo nên một năm tăng giá rất “nóng” đối với kim loại này, vượt trội hơn cả vàng và nhiều tài sản khác.

Ở những phiên cuối năm, giá bạc từng tiếp cận mức kỷ lục khoảng 86,62 USD/ounce, dù sau đó có giảm nhẹ do chốt lời, nhưng vẫn đóng cửa năm ở phía trên vùng 70 USD/ounce. 2025 là một năm đại nhảy vọt, đưa bạc trở thành tài sản lớn thứ 4 trên thế giới với vốn hóa ước tính xấp xỉ 4.000 tỷ USD.

Diễn biến của giá bạc trong năm 2025, đặc biệt giai đoạn cuối năm tăng "điên rồ". Ảnh tradingeconomics.

Chuyên gia phân tích Jim Wyckoff của Kitco cho rằng nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng này gồm kỳ vọng về cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) trong năm 2026, khiến dòng tiền tìm đến tài sản phòng ngừa lạm phát; nhu cầu công nghiệp tăng mạnh từ lĩnh vực năng lượng sạch như pin mặt trời, xe điện và điện tử; cùng mối lo ngại nguồn cung khi các nước như Trung Quốc siết xuất khẩu bạc, tác động mạnh đến thị trường toàn cầu.

Trong khi chuyên gia của SilverStockInvestor - ông Peter Krauth phân tích: “Kể từ năm 1997 đến nay, đã có 5 lần tỷ lệ giữa bạc và vàng giảm mạnh. Nếu lấy mức giảm trung bình là 44%, thì từ đỉnh khoảng 105 hồi tháng 4, tỉ lệ có thể giảm về khoảng 59.

Hiện tại, tỷ lệ đang ở mức 67. Giả sử thận trọng rằng giá vàng giữ ở mức 4.000 USD/ounce bạc, thì 4.000 chia cho 59 cho ra khoảng 67 USD/ounce bạc, tức là chúng ta đã chạm ngưỡng này”.

Trong nước, mặc dù có một mức chênh lệch nhất định so với giá thế giới nhưng bạc có xu hướng tăng mạnh năm vừa qua. Thậm chí, có những giai đoạn sốt giá, nhiều người săn lùng bạc chẳng kém vàng. Ở một số thời điểm, các nhà cũng cấp cũng không có bạc để bán, hoặc có thì người mua cũng phải chờ 1-3 tháng.

Theo số liệu, giá bạc thỏi tăng mạnh tính từ đầu năm 2025 đến mốc ngày 25/12/2025, với bạc thỏi hiệu Phú Quý, giá đã tăng 157,1%. Báo cáo về biến động giá bạc năm 2025 do Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý thực hiện và công bố ngày 25/12/2025 cho biết, giá bạc thỏi mua vào là 74,9 triệu đồng/kg; giá bán ra đã tăng lên đến 77,3 triệu đồng/kg. Trong những ngày cuối của năm 2025, bạc Phú Quý có thời điểm vượt mốc 82 triệu đồng/kg.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi cho rằng giá bạc tăng mạnh trong năm 2025 là kết quả của nhiều yếu tố cùng hội tụ, từ nhu cầu đầu tư, tiêu thụ công nghiệp đến kỳ vọng nới lỏng tiền tệ toàn cầu. Ông cũng khẳng định xu hướng mua bạc và tích lũy trong thời gian tới chắc chắn là một xu hướng tăng trưởng bền vững.

PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, đưa ra khuyến cáo: "Đây là kênh đầu tư mới. Vì vậy cần thời gian phải tìm hiểu thông tin để đầu tư chứ không nên đầu tư bừa bãi. Nhà đầu tư nên chọn nơi uy tín để mua bán, phải kiên nhẫn và chấp nhận việc giá bạc đầu tư rất mạnh, đặc biệt không nên vay tiền để đi đầu tư bạc".

Nhiều kịch bản cho giá bạc trong năm 2026

Các nhà phân tích hàng hóa tại Société Générale cho rằng nhìn về phía trước, thị trường bạc có thể đối mặt với những vấn đề thanh khoản nghiêm trọng hơn, đặc biệt khi Trung Quốc bắt đầu siết chặt xuất khẩu từ ngày 1/1/2026.

“Trung Quốc cung cấp khoảng 60–70% lượng bạc tinh luyện toàn cầu, vì vậy động thái này được kỳ vọng sẽ khiến nguồn cung bạc tinh luyện bị thắt chặt đáng kể – có thể làm giảm tới 30% lượng bạc xuất khẩu của Trung Quốc. Trong bối cảnh thâm hụt toàn cầu kéo dài, các biện pháp hạn chế này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt", Société Générale nhấn mạnh.

Ở chiều ngược lại, SocGen cho rằng thị trường phương Tây có thể được “giải tỏa” phần nào, do họ không kỳ vọng Chính phủ Mỹ sẽ áp thuế đối với bạc nhập khẩu, ngay cả khi bạc vừa được xếp vào danh mục kim loại chiến lược.

Giá bạc trong nước cũng liên tục lập đỉnh.

Nhìn về năm 2026, chuyên gia Peter Krauth cho rằng nhiều yếu tố hỗ trợ giá bạc đã được thị trường phản ánh, như khả năng Fed cắt giảm lãi suất, nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời hay sự suy yếu của mảng trang sức. Tuy nhiên, tình trạng nguồn cung bạc ngày càng thắt chặt có thể tạo ra những cú sốc giá khó dự đoán.

Từ quan điểm của mình, ông Daniel Takieddine, đồng sáng lập công ty đầu tư Sky Links Capital Group, cho rằng “nguồn cung thắt chặt và nhu cầu công nghiệp” là những yếu tố góp phần đẩy giá bạc lên cao.

Theo ông Takieddine, bạc vẫn có tiềm năng tăng giá trở lại trong năm 2026, nhưng ông cảnh báo rằng “các đợt tăng mạnh có thể sẽ đi kèm với những nhịp điều chỉnh sâu hơn”.

Ở trong nước, chuyên gia tư vấn hàng hoá Như Trần phân tích rằng cấu trúc thị trường cho thấy bạc đang trong quá trình tái tích lũy sau tăng mạnh, chuẩn bị cho một pha biến động mới.

"Rủi ro lớn nhất trong ngắn hạn đến từ việc USD phục hồi mạnh hoặc kỳ vọng lãi suất thay đổi đột ngột, tuy nhiên các yếu tố này hiện chưa đủ để đảo chiều xu hướng trung hạn. Những nhịp điều chỉnh về các vùng hỗ trợ mạnh phù hợp hơn cho chiến lược quan sát – tích lũy có kiểm soát, thay vì bán đuổi", chuyên gia Như Trần nhận định.

Chuyên gia Mai Thị Ánh Hồng cho rằng triển vọng dài hạn của bạc vẫn được hỗ trợ bởi yếu tố cung – cầu, ngắn hạn thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh, đòi hỏi nhà đầu tư phải quản trị rủi ro chặt chẽ hơn bao giờ hết.