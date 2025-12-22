Giá bạc liên tục tăng mạnh, kỷ lục mới nối dài, năm 2026 sẽ ra sao?

Hợp đồng bạc Comex tháng 12 đã chạm mức kỷ lục mới 67,38 USD/ounce, khép lại năm 2025 với mức tăng hơn 130% so với cuối năm trước. Đà tăng này phản ánh sự kết hợp của nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và nền tảng cung–cầu ngày càng căng thẳng trên thị trường bạc vật chất.

Động lực lớn nhất đến từ nhu cầu công nghiệp tăng vọt, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, xe điện và trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Bạc là vật liệu không thể thiếu trong các ứng dụng này, khiến nhu cầu sử dụng thực tế tăng nhanh hơn tốc độ bổ sung nguồn cung.

Triển vọng bạc năm 2026

Phần lớn các dự báo cho rằng thị trường bạc năm 2026 vẫn duy trì xu hướng tích cực, nhưng khó tái diễn mức tăng hơn 100% như năm 2025. Một số chuyên gia thậm chí đưa ra kịch bản giá bạc có thể tiến tới vùng 75–100 USD/ounce, song đi kèm là biến động lớn hơn.

Ngoài nhu cầu công nghiệp, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và đồng USD suy yếu cũng được xem là yếu tố tiếp sức cho dòng tiền đầu cơ vào bạc. Bên cạnh đó, bất ổn địa chính trị nếu gia tăng có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, qua đó hỗ trợ giá kim loại quý này.

Ở phía cung, thị trường bạc đang đối mặt với nhiều thách thức. Các gián đoạn khai thác, cùng với lượng tồn kho bạc ở mức thấp kéo dài, đã tạo ra tình trạng thâm hụt đáng kể trên thị trường toàn cầu.

Chính sự mất cân đối cung–cầu này là một trong những yếu tố then chốt đẩy giá bạc đi lên trong năm 2025 và được dự báo vẫn còn tác động sang năm 2026, dù mức độ có thể giảm dần khi giá cao kích thích nguồn cung mới.

Liệu thị trường bạc có bước vào giai đoạn điều chỉnh?

Xét về kỹ thuật, bạc vẫn duy trì xu hướng tăng trên cả đồ thị ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cảnh báo thị trường đã ở giai đoạn “chín muồi” của chu kỳ tăng, khiến khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh trong những tháng tới là khá cao.

Hàng hóa nguyên liệu, trong đó có kim loại, vốn vận động theo các chu kỳ bùng nổ – suy thoái rõ rệt. Khi mức tăng đã quá lớn, rủi ro của một pha giảm sâu cũng tăng tương ứng. Một số ý kiến cho rằng đợt điều chỉnh mạnh có thể xuất hiện vào khoảng giữa năm 2026 hoặc sớm hơn, trước khi thị trường bước vào một chu kỳ tăng mới trong dài hạn.