Giá bạc có thể vượt 125 USD trong năm 2026

Với giá bạc giao dịch trên 76 USD/ ounce – và tăng gấp 2,5 lần so với đầu năm – các nhà đầu tư đang bắt đầu lo lắng về khả năng đảo chiều. Tuy nhiên, phân tích lịch sử về tỷ lệ vàng, bạc cho thấy một số kịch bản trong đó kim loại màu xám có thể tăng cao hơn đáng kể, và nguồn cung khan hiếm ở những nơi quan trọng nhất cũng có thể tạo ra cú sốc giá vào năm 2026, theo Peter Krauth của SilverStockInvestor.

Giá bạc thế giới có thể vượt 125 USD trong năm 2026 (ảnh Kitco).

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Krauth cho biết ngay cả ở mức giá cao kỷ lục này, chúng ta vẫn có thể đang ở giai đoạn tương đối sớm của đợt tăng giá bạc.

"Giá bạc đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại là 50 đô la; đây là một bước đột phá trong 45 năm. Tôi nghĩ giờ đây chúng ta sẽ thấy 50 USD/ ounce trở thành mức sàn mới. Đây là vùng biển chưa được khám phá, vì vậy một khi nó đã vượt qua mức 50 USD/ ounce, việc nó tăng mạnh không quá ngạc nhiên".

Với giá bạc đang giao dịch ngoài phạm vi lịch sử, Krauth cho biết chỉ số quan trọng nhất của ông là mối quan hệ giữa giá bạc và giá vàng.

Kể từ năm 1997, tỷ lệ này đã giảm mạnh 5 lần. Nếu lấy trung bình của những lần giảm đó, ta được tỷ lệ giảm 44%. Vì vậy, có thể lập luận rằng từ mức đỉnh gần đây nhất vào tháng Tư là khoảng 105, mức giảm 44% sẽ khiến tỷ lệ giảm xuống khoảng 59, và hiện tại chúng ta đang ở mức 67. Giả sử giá vàng giữ ở mức 4.000 USD, thì nếu lấy 4.000 USD chia cho 59, ta được 67 USD.

Đây sẽ là một phép tính ở mức thấp nhất, trong đó giá vàng giảm xuống mức hỗ trợ 4.000 đô la. Nhưng ngay cả khi giá vàng tăng nhẹ cũng sẽ tác động đáng kể đến kịch bản này.

"Giả sử giá vàng tăng lên 4.400 USD và giữ nguyên ở mức đó, và mục tiêu của tôi là tỷ lệ vàng/bạc sẽ giảm xuống khoảng 55, có lẽ gần với mức trung bình kể từ năm 1997 – điều này sẽ giúp giá bạc đạt mức trung bình, thậm chí không vượt quá mức trung bình," ông nói. "4.400 đô la chia cho 55 là 80 đô la. Điều đó sẽ đưa giá bạc về mức 80 USD".

Phép tính này đưa chúng ta đến sát mức cao kỷ lục mới của bạc , trên 82 USD/ ounce, trước khi giá giảm gần đây.

Nhưng điều này vẫn chưa thể hiện triển vọng tăng giá mạnh. Có rất nhiều ngân hàng dự đoán giá vàng sẽ tiến gần đến mức 5.000 USD vào năm 2026, thậm chí một số ngân hàng còn dự đoán vượt xa con số 5.000 đô la. Hơn nữa, năm lần điều chỉnh giảm này trong tỷ lệ vàng/bạc cũng cho thấy sự vượt mức; chúng không đơn giản chỉ quay trở lại mức trung bình dài hạn khoảng 55.

"Kịch bản lạc quan nhất là giá vàng tăng lên 5.000 đô la, và tỷ lệ này giảm xuống, giả sử là 45," Krauth nói. "Vậy 5.000 USD chia cho 45, ta sẽ có 111 USD cho bạc."

Và 45 không phải là tỷ lệ thấp nhất trong thời gian gần đây. Thực ra, năm 2011 mới là năm giảm mạnh. Tỷ lệ này đã giảm xuống còn 30. Nhưng ngay cả bạn lấy trung bình của bốn hoặc năm lần giảm gần đây nhất cũng dễ dàng đạt được khoảng 40. Vì vậy, nếu lấy 5.000 USD vàng và chia cho 40, bạn sẽ có 125 USD bạc.

Mặt khác, kịch bản bi quan hơn của Krauth cho thấy giá vàng sẽ giảm xuống mức hỗ trợ 4.000 USD/ounce – hoặc thậm chí xuống mức hỗ trợ quan trọng 3.800 USD – có nghĩa là bạc đã vượt quá mức tối đa mà nó có thể đạt được trong tỷ lệ này.

"Với sự điều chỉnh mạnh mẽ mà chúng ta đã chứng kiến trong tỷ lệ vàng/bạc, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy một sự đảo chiều nào đó, một sự đảo chiều tạm thời trong ngắn hạn đến trung hạn. Tôi có thể thấy nó quay trở lại mức 78 hoặc 80. Giả sử giá vàng ở mức 4.000 USD và bạn chia con số đó cho 80, bạn sẽ có giá bạc là 50 USD. Nếu bạn nói giá vàng là 3.800 USD và bạn chia con số đó cho 80, bạn sẽ có giá bạc là 47,50 USD".

Nhìn về năm 2026, Krauth cho biết mặc dù nhiều yếu tố chính thúc đẩy giá bạc đã được hiểu rõ và phản ánh vào giá cả – bao gồm việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, nhu cầu năng lượng mặt trời và sự suy yếu của ngành trang sức – ông tin rằng tình trạng khan hiếm nguồn cung bạc hiện nay có khả năng tạo ra những cú sốc giá cả khó dự đoán và rất khó định lượng.

"Chúng tôi biết rằng nguồn cung ở London vẫn rất khan hiếm. Tôi ví toàn bộ chuyện này như một trò chơi đánh lừa. Có khả năng nguồn cung ở New York bị thiếu hụt, nên nếu thuế quan được áp dụng thì nó đã chuyển từ London sang New York, tạo ra sự chênh lệch giá. Sau đó, chúng ta thấy nguồn cung thắt chặt hơn, và nó lại chuyển về London, và gần đây nhất, một lượng lớn hàng hóa đến từ Trung Quốc".

Về cơ bản, đây là một trò chơi úp vỏ sò," Krauth nhấn mạnh. "Di chuyển nó xung quanh không làm bạn có thêm bạc. Nó chỉ xuất hiện ở những vị trí khác nhau vào một thời điểm nhất định. Nhưng bạn vẫn có cùng một lượng bạc dưới những lớp vỏ đó".

Và, như đã được chỉ ra ở những nơi khác, London, New York và Thượng Hải không giống nhau về tác động của tình trạng thiếu hụt cục bộ đối với thị trường rộng lớn hơn, bởi vì Trung Quốc là nơi tiêu thụ lượng bạc công nghiệp khổng lồ. Các nhà đầu tư không thể mua được bạc giấy có thể mua sản phẩm đầu tư khác, nhưng các nhà sản xuất cung cấp tấm pin mặt trời hoặc máy chủ trung tâm dữ liệu AI thì hoàn toàn cần bạc vật chất.

"Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy sự tiếp diễn của hiện tượng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) trên thị trường bạc", Krauth nói.

Krauth cho biết trong những tình huống này, mọi người bắt đầu tìm kiếm một lựa chọn thay thế, và ngay cả khi nó đã tăng giá mạnh, mọi người vẫn sẽ coi lựa chọn thay thế đó rẻ hơn đáng kể.