Giá bạc tương lai tăng kỷ lục dù sàn giao dịch Mỹ khiến nhà đầu tư 'như bay trong bóng tối'

Hoạt động mua vào dựa trên biểu đồ được thể hiện rõ nét ở cả hai kim loại này khi các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn của chúng trở nên lạc quan hơn trong tuần này. Giá vàng tháng 2 gần nhất tăng 29,60 USD, đạt 4.231,90 USD. Giá bạc tháng 3 tăng 1,763 USD, đạt 55,37 USD.

Giá bạc tương lai lập lỷ lục mới (ảnh minh họa).

Trung tâm dữ liệu của CME Group quá nóng, tạm dừng giao dịch tương lai, làm gián đoạn thị trường toàn cầu và thúc đẩy một số nhu cầu trú ẩn an toàn ngắn hạn đối với vàng, bạc.

Giao dịch tương lai và quyền chọn trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago đã bị dừng vào đêm/sáng sớm 28/11 do lỗi trung tâm dữ liệu, gây ra nhiều giờ gián đoạn cho thị trường trên các thị trường chứng khoán, ngoại hối, trái phiếu và hàng hóa.

Bloomberg đưa tin, sự cố này là do hệ thống làm mát tại một trung tâm dữ liệu ở khu vực Chicago, theo nhà điều hành cơ sở CyrusOne.

Một phát ngôn viên cho biết các nhóm kỹ thuật đã khởi động lại một số máy làm lạnh và triển khai thiết bị làm mát tạm thời.

CNBC đưa tin, tất cả các thị trường tương lai của CME Group sẽ sớm mở cửa trở lại. Việc tạm dừng này dài hơn so với lần ngừng hoạt động tương tự kéo dài hàng giờ do lỗi kỹ thuật vào năm 2019 và nhấn mạnh phạm vi hoạt động của CME Group Inc. và nền tảng giao dịch điện tử Globex của công ty. Điều này đã gây ra sự thất vọng rộng rãi khi những người tham gia thị trường dự đoán về viễn cảnh một phiên giao dịch bị mất.

"Nó giống như bay trong bóng tối vậy", Thomas Helaine, người đứng đầu bộ phận bán cổ phiếu tại TP ICAP Europe tại Paris cho biết. “Khi giao dịch cổ phiếu tiền mặt như chúng tôi, hợp đồng tương lai Mỹ sẽ cho bạn biết thị trường sẽ đi về đâu trước khi mở cửa. Tôi chỉ có thể tưởng tượng được việc này phức tạp đến mức nào đối với các sàn giao dịch phái sinh”, ông nói và theo Bloomberg đưa tin.

Về diễn biến xung đột Nga - Ukaraine sẽ tác động thế nào đến giá vàng, bạc. Giới phân tích nhận định. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các đề xuất của Tổng thống Trump về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine có thể là cơ sở cho các thỏa thuận trong tương lai. Ông Putin cho biết theo hiểu biết của ông, kế hoạch 28 điểm đã được Ukraine và Hoa Kỳ sắp xếp lại thành bốn phần trong các cuộc đàm phán tại Geneva, và đây có thể là nền tảng cho các cuộc đàm phán. Ông Putin ca ngợi đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff, nói rằng ông là người thông minh và lịch sự, và Witkoff sẽ đến Moscow để tiến hành các cuộc đàm phán với Nga theo lệnh của Tổng thống Trump.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của những người đầu cơ giá vàng tương lai tháng 2 là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc tại mức cao nhất của tháng 11 là 4.285,60 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của những người đầu cơ giá xuống là đẩy giá tương lai xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật vững chắc tại 4.000,00 USD. Ngưỡng kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức 4.250,00 USD và sau đó là 4.285,60 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất qua đêm là 4.174,60 USD và sau đó là 4.150,00 USD.

Những nhà đầu cơ giá lên hợp đồng tương lai bạc tháng Ba đang có lợi thế kỹ thuật tổng thể vững chắc trong ngắn hạn. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của họ là giá đóng cửa trên ngưỡng kháng cự kỹ thuật vững chắc tại mức cao kỷ lục 55,06 USD. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của những nhà đầu cơ giá xuống là giá đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ vững chắc tại 50,00 USD. Ngưỡng kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao kỷ lục 55,06 USD và sau đó là 56,00 USD. Mức hỗ trợ tiếp theo được nhìn thấy ở mức thấp qua đêm là 53,22 USD và sau đó là 53,00 USD.