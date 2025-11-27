Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá bạc hôm nay 27-11: Lên cao nhất trong nhiều tuần

Sự kiện: Giá vàng
Giá bạc Phú Quý hôm nay 27-11 áp sát mốc 2,1 triệu đồng/lượng, tăng hơn 36% trong vòng 3 tháng qua.

Sáng 27-11, giá bạc miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) được niêm yết 2,001 triệu đồng/lượng mua vào và 2,052 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 15.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Trong khi giá tại Tập đoàn Phú Quý tăng tới 41.000 đồng lên mức mua vào 2,029 triệu đồng/lượng, bán ra 2,092 triệu đồng/lượng. 

Riêng bạc Phú Quý loại 1 kg đang được giao dịch quanh 54,1 triệu đồng/lượng mua vào, 55,78 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần 1 triệu đồng so với hôm qua.

Với diễn biến này, những người mua và nắm giữ bạc loại 1kg trong 3 tháng qua đang có mức lãi hơn 12 triệu đồng. Với những người nắm giữ bạc miếng, giá cũng tăng khoảng 36%.

Giá bạc hôm nay tăng tiếp

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng leo lên mốc cao trong nhiều tuần qua, khi được giao dịch ở mức 53,09 USD/ounce, tăng tiếp 1,99% so với phiên trước.

Cả giá vàng, giá bạc đều đang được hưởng lợi trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt trở lại, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể giảm thêm lãi suất vào tháng 12 tới.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá sáng nay vào khoảng 1,69 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá trong nước.

Giá bạc hôm nay tăng khoảng 36% so với 3 tháng trước đó

Theo Thái Phương, Ảnh: Lam Giang



27/11/2025 10:02 AM (GMT+7)
