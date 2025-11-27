Dự trữ bạc ở Trung Quốc xuống đáy 10 năm: Rủi ro mới nổi với thị trường bạc toàn cầu

Tồn kho bạc tại các kho liên kết với Sàn Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE) đã rơi xuống mức thấp nhất trong gần một thập kỷ. Khối lượng giao dịch tại Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải (SGE) cũng giảm về mức thấp nhất trong hơn 9 năm.

Nguyên nhân chính là làn sóng xuất khẩu bạc sang London, với hơn 660 tấn bạc được chuyển đi chỉ trong tháng 10, mức cao nhất từng được ghi nhận. Động thái này nhằm giải tỏa sự thiếu hụt nghiêm trọng tại thị trường London, nơi nhu cầu tăng đột biến trong khi nguồn cung co lại.

Theo chuyên gia Wijie Wu từ Jinrui Futures, ngoài xuất khẩu, nhu cầu sản xuất công nghiệp trong nước, đặc biệt ở nhóm sản phẩm quang điện cũng góp phần làm hao hụt lượng bạc lưu kho. Ông dự báo tình trạng căng thẳng nguồn cung có thể kéo dài thêm khoảng hai tháng.

Điều gì đã khiến giá bạc tăng 80% và thị trường toàn cầu trở nên hỗn loạn?

Giá bạc đã có một năm “điên rồ”, tăng tới 80% nhờ nhiều lực tác động đồng thời: giá vàng leo thang, nhu cầu đầu cơ tăng mạnh và lo ngại chính quyền Tổng thống Trump sẽ áp thuế với bạc, kim loại rẻ hơn vàng nhưng có vai trò quan trọng trong công nghiệp.

Chính thông tin về khả năng áp thuế khiến một lượng lớn bạc được kéo vào Mỹ, làm thị trường London càng thiếu hàng trong khi nhu cầu tại Ấn Độ bùng nổ. Đây là nguyên nhân kích hoạt một trong những đợt “siết cung” hiếm thấy trên thị trường bạc quốc tế.

Việc dự trữ tại Trung Quốc suy giảm lại khiến thị trường toàn cầu thêm dễ tổn thương, bởi nước này vốn thường đóng vai trò “bình ổn” khi nguồn cung tại các trung tâm lớn bị thắt chặt.

Nếu Mỹ áp thuế bạc, điều gì sẽ xảy ra với thị trường?

Theo chiến lược gia hàng hóa Daniel Ghali của TD Securities, nếu Mỹ thực sự áp thuế lên bạc, lượng bạc đã nhập vào Mỹ nhiều khả năng sẽ “mắc kẹt” tại đây. Điều này có thể gây sốc lớn cho thị trường nếu Trung Quốc vẫn chưa phục hồi lượng dự trữ sau đợt xuất khẩu mạnh vừa qua.

Một tín hiệu nữa cho thấy căng thẳng cung ứng đang tăng là hiện tượng "thuận nghịch" tại Thượng Hải - giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn - thường chỉ xuất hiện khi nhu cầu ngắn hạn vượt xa nguồn cung. Với lượng tồn kho thấp và khả năng bổ sung nguồn cung hạn chế, áp lực này có thể còn kéo dài.

Ở chiều cầu, Trung Quốc đang đẩy mạnh lắp đặt các hệ thống điện mặt trời, lĩnh vực tiêu tốn lượng bạc lớn trong khi các quy định thuế mới khiến một phần giao dịch vàng chuyển sang bạc, càng làm nhu cầu tăng cao.

Thanh khoản thị trường bạc quốc tế đang đối mặt rủi ro gì?

Ngoài Trung Quốc, thanh khoản bạc ở London, thị trường cốt lõi của kim loại quý vẫn còn yếu, thể hiện qua chi phí vay mượn bạc duy trì ở mức cao. Điều này diễn ra dù dòng bạc đổ vào Anh đã đạt mức kỷ lục trong tháng 10.

Giới giao dịch đang theo dõi sát khả năng Mỹ áp thuế với bạc, sau khi kim loại này được đưa vào danh sách “khoáng sản chiến lược” của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Dù giá đã hạ nhiệt khỏi mức kỷ lục gần đây, các quỹ ETF bạc, vốn không thể cho vay lượng bạc nắm giữ vẫn gần như không ghi nhận dòng rút ròng, cho thấy phần lớn nhu cầu hiện tại mang tính đầu cơ.

Theo Ghali, hy vọng duy nhất lúc này nằm ở lượng dự trữ bạc ngoài sàn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, quy mô thật sự của lượng bạc “vô hình” này vẫn chưa rõ ràng, và có thể lớn nhưng khó xác định.