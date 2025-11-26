Bất ngờ với giá bạc hôm nay, 26-11

Trưa 26-11, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 52,05 USD/ounce, tăng 1,24% so với phiên trước. Đây là mức tăng mạnh của giá bạc trong những ngày qua. Giá bạc đi lên cùng nhịp với vàng và đang ở vùng cao nhất trong khoảng 2 tuần qua.

Theo giới phân tích, giá bạc đang được hưởng lợi trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt trở lại, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể giảm thêm lãi suất vào tháng 12 tới, đồng USD suy yếu thêm.

Giá bạc trong nước đầu giờ chiều nay cũng tăng rất mạnh.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ), bạc miếng được niêm yết 1,986 triệu đồng/lượng mua vào và 2,037 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 39.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá bạc tăng mạnh trong những ngày qua

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,989 triệu đồng/lượng, bán ra 2,051 triệu đồng/lượng. Riêng bạc Phú Quý loại 1 kg đang được giao dịch quanh 53,2 triệu đồng/lượng mua vào, 54,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong vòng 1 tuần qua, giá bạc đã tăng hơn 8% nhưng vẫn thua xa mốc đỉnh kỷ lục trên 2,14 triệu đồng/lượng.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá sáng nay vào khoảng 1,65 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá trong nước.