Giá bạc vượt 50 USD/ounce: Tín hiệu phục hồi hay bẫy đầu cơ?

Giá bạc đã lấy lại đà tăng sau khi được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đưa vào Danh sách Khoáng sản Chiến lược năm 2025. Theo các chuyên gia, động thái này có thể thúc đẩy nhu cầu bạc trong công nghiệp, đặc biệt trong sản xuất điện tử, xe điện và năng lượng sạch, qua đó làm căng thẳng thêm chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hồi tháng trước, giá bạc từng vọt lên mức kỷ lục 54,48 USD/ounce, do nhu cầu vật chất tăng mạnh khiến lượng bạc tồn kho tại London sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, nhiều ngân hàng kim loại quý tại Mỹ lại tỏ ra thận trọng, không muốn tung thêm bạc ra thị trường, lo ngại các biện pháp thuế mới có thể được áp dụng sau khi bạc được xếp vào nhóm khoáng sản chiến lược.

Thị trường bạc vẫn tiềm ẩn rủi ro

Theo Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, dù giá bạc đang phục hồi, thị trường vẫn dễ tổn thương nếu nguồn cung tiếp tục tăng. Ông cho biết, tồn kho bạc tại các kho của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) đã đạt khoảng 198 triệu ounce, tăng thêm hơn 111 triệu ounce chỉ trong hai tuần sau “cơn sốt bạc” lịch sử.

Nguồn bạc bổ sung này được cho là đến từ tái chế và chuyển dịch giữa các thị trường. Bạc từ New York, Trung Quốc và các kho tư nhân đã đổ về London, góp phần hạ nhiệt cơn khan hiếm ngắn hạn. Theo ước tính của TD Securities, ít nhất 30% lượng bạc quay trở lại hệ thống có thể đến từ nguồn phế liệu và các kho tư nhân, chứ không chỉ từ rút vốn ở COMEX, SHFE hay các quỹ ETF.

Điều gì sẽ quyết định “cơn sốt bạc” tiếp theo?

Theo Ghali, dù đợt khan hiếm vừa qua đã hạ nhiệt, bức tranh cung cầu tổng thể vẫn chưa thay đổi nhiều. Để một “cơn sốt bạc” mới thực sự xảy ra, thị trường cần chứng kiến hai yếu tố chính: Sự sụt giảm mạnh hơn nữa của lượng tồn kho tại Thượng Hải và New York. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hoặc thuế quan mới, có thể cản trở dòng chảy bạc giữa các thị trường – chẳng hạn như thuế Mục 232 tại Mỹ hoặc quy định xuất khẩu chặt chẽ hơn ở Trung Quốc.

Trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp ngày càng lớn, nhưng nguồn cung có dấu hiệu hồi phục, thị trường bạc đang ở thế giằng co: đủ hấp dẫn để đầu cơ, nhưng cũng dễ sụp đổ nếu dòng cung tiếp tục “ồ ạt”.