'Tay chơi’ mới bất ngờ lộ diện, hỗ trợ giá vàng tăng nóng

'Ông lớn' stablecoin nhập cuộc

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong tuần cuối tháng 11/2025. Trong phiên giao dịch ngày 26/11 trên thị trường châu Á, tính đến 12h, giá vàng giao ngay tăng thêm gần 40 USD (tương đương khoảng 0,9%), lên 4.167 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng đã tăng gần 60% trong gần 11 tháng đầu năm 2025 và tăng gần 2,3 lần trong hơn một năm qua.

Vàng giao ngay cũng đang hướng tới đỉnh cao lịch sử 4.381 USD/ounce ghi nhận hôm 21/10.

Trước mắt, thị trường vàng đối mặt với nhiều yếu tố có thể ngăn cản đà tăng của kim loại quý, như áp lực chốt lời khi vàng đã tăng mạnh; Nga có thể bán thêm vàng; căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể hạ nhiệt; xung đột tại Ukraine sớm có lối thoát...

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố hỗ trợ vàng tăng trong trung và dài hạn. Đó là nỗ lực giảm phụ thuộc vào đồng tiền của Mỹ tại nhiều quốc gia, một đồng USD trong xu hướng đi xuống, nợ công thế giới liên tục lập kỷ lục, căng thẳng địa chính trị tại khu vực Đông Bắc Á.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong năm 2025. Nguồn: TV

Các nhà phân tích trên Kitco vừa chia sẻ, có thêm một yếu tố hỗ trợ vàng tăng cao trong nhiều năm tới. Nếu hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư (gồm cả các quỹ ETF vàng) là hai yếu tố chính thúc đẩy giá vàng đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, thì sự xuất hiện của một “tay chơi” mới trên thị trường vàng có thể là một động lực mới cho mặt hàng này.

Theo Kitco, một ông lớn trên thị trường tiền kỹ thuật số - Tether Limited đang quan tâm tới vàng.

Trong nhiều năm, các nhà phân tích kỳ vọng vàng mã hóa sẽ là bước tiến tiếp theo trong lĩnh vực kim loại quý. Có vẻ như thời điểm đó đã đến. Tether Limited, công ty dẫn đầu về tiền điện tử ổn định (stablecoin), trở thành nhân tố chính trong lĩnh vực này.

Stablecoin là loại tiền điện tử được gắn với một giá trị tham chiếu, phổ biến nhất là đồng USD, nhằm tránh biến động quá mạnh.

Fahad Tariq và Andrew Moss, các nhà phân tích cổ phiếu tại Jefferies, gần đây đã công bố báo cáo về ảnh hưởng ngày càng tăng của Tether trên thị trường vàng và tác động mang tính chuyển đổi mà nhu cầu này có thể mang lại cho ngành vàng và khai thác mỏ.

Sức cầu tăng thêm hàng chục tấn mỗi năm

Các nhà phân tích tin rằng Tether vẫn là người mua vàng đáng kể, hỗ trợ giá vàng trong tương lai. Nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của Tether đối với kim loại quý, các nhà phân tích cho hay đại diện đơn vị phát hành stablecoin này đã tham dự Hội nghị Diễn đàn Khai thác vàng Châu Mỹ năm nay tại Denver, Colorado.

"Các nhà đầu tư đã chia sẻ với chúng tôi rằng Tether có ý định mua khoảng 100 tấn vàng vật chất trong năm 2025, ngoài việc đầu tư vào các đối tác/công ty tài trợ cho các công ty khai thác vàng và chuỗi cung ứng vàng".

Tether không chỉ mua vàng để bảo chứng cho tài sản mã hóa (token) vàng của mình mà còn đầu tư vào mặt hàng kim loại quý. Tính đến quý III/2025, Tether nắm giữ khoảng 116 tấn vàng trị giá 14 tỷ USD, trong đó chỉ có 12 tấn dùng để bảo chứng token vàng có tên XAU₮.

Vàng hiện chiếm 7% giá trị tài sản của Tether dùng bảo chứng cho đồng tiền stablecoin USD₮ của công ty.

Nếu Tether phân bổ 50% lợi nhuận hàng năm vào vàng, về lý thuyết, họ có thể mua khoảng 15 tấn vàng mỗi quý hoặc khoảng 58 tấn vàng giao ngay hàng năm. Nguồn: KC

Các nhà phân tích nhận định: "Điều này có nghĩa Tether là đơn vị nắm giữ vàng lớn nhất, ngoài các ngân hàng trung ương; lượng vàng nắm giữ của họ gần bằng các ngân hàng trung ương có quy mô nhỏ như Hàn Quốc, Hungary và Hy Lạp".

Tariq và Moss cũng cho rằng lượng vàng dự trữ được công bố chỉ thể hiện số lượng tối thiểu mà công ty nắm giữ, vì không rõ Tether duy trì bao nhiêu vàng trong bảng cân đối kế toán của mình.

“Với lợi nhuận của Tether (ước tính khoảng 15 tỷ USD cho năm 2025), tiềm năng tăng trưởng nguồn cung của USD₮ và XAU₮, cùng với những nhận xét tích cực của ban lãnh đạo về vàng, chúng tôi tin rằng Tether có thể tiếp tục là người mua vàng đáng kể, hỗ trợ giá vàng trong tương lai”, các nhà phân tích nhìn nhận.

“Nếu Tether phân bổ 50% lợi nhuận hàng năm vào vàng, về mặt lý thuyết, họ có thể mua khoảng 15 tấn vàng mỗi quý hoặc khoảng 58 tấn vàng giao ngay hàng năm. Đây chỉ là ước tính để cung cấp ý tưởng về nhu cầu gia tăng mà trước đây chưa từng có”.

Ngoài việc mua vàng, Jefferies lưu ý rằng công ty cũng đã đầu tư khoảng 300 triệu USD vào một số đơn vị tài trợ cho các công ty khai thác vàng. Tether sở hữu cổ phần tại Elemental Altus Royalties, Gold Royalty Corp, Metalla Royalty & Streaming và Versamet Royalties.

Theo một số nhà phân tích, vàng kỹ thuật số (token vàng) có khả năng cách mạng hóa thị trường kim loại quý vì các nhà đầu tư có thể mua vàng vật chất với số lượng nhỏ.

“Trái với hạn chế của các quỹ ETF, hợp đồng tương lai và vàng vật chất, vàng vật chất được token hóa mở toang cửa cho thị trường vàng, cung cấp khả năng tiếp cận hơn nữa với mặt hàng này, thanh toán theo thời gian thực 24/7, không mất phí quản lý và chi phí lưu trữ hay bảo hiểm”, Jefferies cho biết.

“Mức đầu tư tối thiểu thấp giúp tăng khả năng tiếp cận và việc phân chia nhỏ giá trị của từng thỏi vàng thành các token, cho phép chuyển giao quyền sở hữu và giá trị vàng vật chất mà trước đây không thể thực hiện được. Việc token hóa vàng có thể tăng tính thanh khoản và khả năng tái cân bằng danh mục đầu tư một cách nhanh chóng và hiệu quả”.

Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn tăng theo thế giới. Giá vàng SJC tăng thêm 500.000 đồng lên 151,4 triệu đồng/lượng (mua) và 153,4 triệu đồng/lượng (bán). Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu mua vào và bán ra ở mức 150-153 triệu đồng/lượng.