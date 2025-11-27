Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 1.000 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (27/11).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 19.288 đồng/lít, giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Xăng RON95-III có giá không cao hơn 20.009 đồng/lít, giảm 533 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm mạnh, giá không cao hơn 18.800 đồng/lít, tương ứng giảm 1.026 đồng/lít.

Dầu hỏa được điều chỉnh không cao hơn 19.473 đồng/lít, giảm 815 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 13.488 đồng/kg, giảm 251 đồng/kg so với mức hiện hành.

Giá xăng được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nam Khánh

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 20/11), giá xăng được điều chỉnh giảm từ 30-40 đồng/lít. Giá dầu diesel được điều chỉnh hạ 40 đồng/lít. Trái lại, giá dầu hỏa được điều chỉnh tăng 350 đồng/lít.

Cũng giống như các kỳ điều hành trước, tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành từ ngày 20/11 đến 26/11/2025, thị trường xăng dầu thế giới biến động dưới tác động của nhiều yếu tố như: đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine; tồn kho dầu thô Mỹ giảm trong khi tồn kho xăng và dầu diesel lại tăng; căng thẳng quân sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang.

Những yếu tố này tạo ra diễn biến trái chiều ở từng mặt hàng, nhưng nhìn chung giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm.