Giá dầu cắm đầu giảm giữa tin đồn ngừng bắn Ukraine - Nga: Nguồn cung Nga sắp trở lại thị trường?

Giá dầu Brent và WTI giảm nhẹ hôm thứ Năm, lần lượt xuống 62,92 USD và 58,44 USD mỗi thùng. Nguyên nhân chủ yếu là kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Ukraine và Nga, điều này có thể giảm rủi ro nguồn cung do các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với các nhà sản xuất dầu Nga như Rosneft và Lukoil.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng nếu ngừng bắn xảy ra, các hoạt động khai thác và lọc dầu của Nga sẽ trở lại bình thường, đồng thời các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine sẽ chấm dứt, giúp ổn định nguồn cung.

Mỹ và Nga đang tiến tới thỏa thuận ra sao?

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến tới Moscow trong tuần tới cùng các quan chức cao cấp khác để đàm phán với lãnh đạo Nga về khả năng kết thúc cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm tại Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức Nga cảnh báo rằng Moscow sẽ không nhượng bộ lớn trong bất kỳ kế hoạch hòa bình nào.

Một ghi âm rò rỉ cho thấy Witkoff đã tư vấn cho Nga về cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng các bước đi cụ thể vẫn chưa được công bố.

Những yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường dầu

Ngoài yếu tố chính là ngừng bắn, thị trường cũng chịu áp lực từ lượng dầu tồn kho tại Mỹ tăng vượt dự báo. Tuần trước, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 2,8 triệu thùng, lên 426,9 triệu thùng, cao hơn nhiều so với kỳ vọng 55.000 thùng.

Bên cạnh đó, số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 9/2021, trong khi OPEC+ dự kiến sẽ giữ nguyên mức sản lượng trong cuộc họp sắp tới. Một yếu tố hỗ trợ giá dầu là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 12, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.