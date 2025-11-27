Ăn thịt nướng, thực khách suýt ngất khi phát hiện đỉa sống dài 10cm

Tiệc thịt nướng hóa “ác mộng ký sinh trùng”

Mới đây, cô Yu, một thực khách người Trung Quốc đã có một trải nghiệm khó quên: cùng bạn bè thưởng thức món thịt nướng kèm “đỉa tươi” tại nhà hàng thịt nướng ở quận Hải Châu, Quảng Châu.

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, cô cho biết một người bạn trong nhóm thấy “cảm giác lạ” trong miệng khi ăn rau diếp kèm thịt nướng. Sau đó, một con đỉa sống màu nâu, dài 10cm đã “rơi” ra khỏi miệng người này.

Ban đầu, cả nhóm nghĩ đó là một con giun đất, nhưng sau đó khi cô dùng phần mềm nhận dạng AI để kiểm tra thì nhận ra đó có thể là một con đỉa hút máu. Cô Yu nhớ lại, rau diếp bị dính chặt vào nhau và con đỉa có thể đã bò khắp đĩa thức ăn. Cô Yu đã cẩn thận nướng sơ phần rau diếp của mình, trong khi bạn cô ăn rau sống trực tiếp.

Nhà hàng sau đó giải thích rằng rau diếp rất tươi và đã được rửa bằng nước muối. Về người bạn đã “ăn đỉa” trực tiếp, người này bị buồn nôn, đau bụng và nhiều triệu chứng khó chịu khác.

Được biết, nhà hàng thịt nướng và nhóm cô Yu đã đạt được thỏa thuận hòa giải. Các thực khách đã đồng ý với phương án bồi thường của nhà hàng.