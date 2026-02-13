Giá thịt heo Tết ở chợ lẻ biến động mạnh

Tại nhiều chợ truyền thống ở TP HCM như Thị Nghè, Bà Chiểu, Đo Đạc, Thái Bình, Vườn Chuối… những ngày cận Tết, người dân vẫn đến mua sắm khá đông. Tuy nhiên, tại các quầy bán thịt heo, lượng khách hỏi mua thưa thớt. Nhiều tiểu thương chờ cả buổi mới bán được vài ký.

Bà Lê Thị Trang (ngụ phường Bình Trưng) cho biết cách đây hơn một tháng, thịt heo ở chợ chỉ trên dưới 100.000 đồng/kg, nay đã tăng gần gấp đôi. "Giá cao như vậy nên tôi hạn chế mua thịt heo, chuyển sang mua cá, gà hoặc thịt bò, có loại chỉ khoảng 150.000 đồng/kg" - bà so sánh.

Chị Hoàng Yến Minh (phường Cầu Ông Lãnh) nhận xét Tết đến, nhiều mặt hàng tăng giá nhưng thịt heo tăng quá mạnh. "Tôi chuyển sang mua thịt ở siêu thị vì giá ổn định hơn, lại thường có chương trình giảm giá" - chị cho biết.

Điều đáng nói là giá heo hơi trên thị trường đã hạ nhiệt đáng kể so với cuối tháng 1-2026. Thời điểm đó, giá heo hơi ở một số địa phương chạm mốc 80.000 đồng/kg. Tuy nhiên, bước sang tháng 2, các công ty chăn nuôi liên tục điều chỉnh giảm giá, với tổng mức giảm khoảng 6.000 đồng/kg. Hiện nay, giá heo hơi khu vực phía Bắc dao động 71.000 - 75.000 đồng/kg, khu vực phía Nam còn 69.000 - 74.000 đồng/kg.

Giá thịt heo ở chợ truyền thống TP HCM “nhảy múa” từng ngày, khiến nhiều người phân vân

Giá heo mảnh tại chợ đầu mối TP HCM cũng đã giảm, còn khoảng 88.000 - 93.000 đồng/kg. Giá heo pha lóc giảm theo, như thịt đùi còn 95.000 đồng/kg, cốt lết 90.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, giò 68.000 - 80.000 đồng/kg. Riêng sườn non và ba rọi vẫn giữ mức cao - khoảng 170.000 đồng/kg do nhu cầu Tết tăng mạnh.

Trong khi đó, tại các chợ lẻ, giá thịt heo vẫn neo cao, thậm chí có loại gấp đôi so với chợ đầu mối. Chẳng hạn, thịt ba rọi được bán tới 210.000 đồng/kg, sườn non 250.000 đồng/kg, thịt nạc 220.000 đồng/kg, giò 150.000 - 180.000 đồng/kg, cốt lết 150.000 - 160.000 đồng/kg, thịt đùi 150.000 đồng/kg...

Đề cập việc giá thịt heo ở chợ tăng cao, chị Thu, tiểu thương tại chợ Bà Chiểu, giải thích: "Gần Tết, nhu cầu cao nên giá tăng. Chợ đầu mối tăng giá thịt heo liên tục nên chợ lẻ cũng phải tăng theo". Khi được hỏi vì sao giá thịt heo ở chợ đầu mối đã giảm mà chợ lẻ chưa giảm, chị thẳng thắn: "Họ giảm rồi lại tăng trong nay mai, chợ lẻ khó thể chạy theo kịp. Giá thịt heo Tết chỉ có tăng chứ không giảm".

Tại nhiều siêu thị, giá thịt heo thấp hơn chợ truyền thống nhờ các chương trình bình ổn và khuyến mãi. Chẳng hạn, tại Co.opmart phường Thạnh Mỹ Tây, xương cổ heo giảm từ 106.000 đồng xuống còn 84.500 đồng/kg, cốt lết còn 100.300 đồng/kg, chân giò 90.000 đồng/kg, thịt xay 115.200 đồng/kg. Hệ thống Bách Hóa Xanh cũng niêm yết giá thịt heo thấp hơn chợ lẻ với ba rọi 177.000 đồng/kg, thịt đùi 129.000 đồng/kg...

Tuy vậy, vẫn có siêu thị niêm yết giá thịt heo tương đương chợ lẻ, thậm chí một số mặt hàng như sườn non, ba rọi rút xương còn cao hơn. Điều này khiến người tiêu dùng phải so giá kỹ lưỡng trước khi mua.

Trong khi thịt heo bán chậm do giá cao, các sạp bán gà sống hoặc gà làm sẵn ở chợ lại hút khách. Gà tre được bán với giá khoảng 80.000 đồng/con; gà ta, gà màu dao động 120.000 - 150.000 đồng/con. Thịt bò cũng giữ giá ổn định so với ngày thường nên được nhiều người lựa chọn thay thế thịt heo.

Ông Bình, tiểu thương bán gà sống tại chợ Phạm Văn Hai, cho biết: "Giá gà tới thời điểm này vẫn như ngày thường, chưa tăng nên khách mua nhiều. Chỉ buổi sáng, tôi đã bán hơn 20 con". Theo ông, so với thịt heo, gà dễ bán hơn vì giá dễ chịu, lại phù hợp với bữa cơm gia đình ngày Tết.