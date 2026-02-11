Bạc tăng phi mã rồi ‘sập’, có phải đã bị 'làm giá' quá mức?

Biến động giá mang đậm yếu tố đầu cơ, chốt lời

"Tưởng lãi đậm nhưng đời không như là mơ", anh Đ., một nhà đầu tư cá nhân ở Hà Nội, nói khi nhìn vào bảng ghi lại kết quả đầu tư bạc của mình.

Chỉ 1 tuần sau khi anh mua vào 1kg bạc thỏi, giá bạc trong nước đã lập đỉnh lịch sử. Có thời điểm trong ngày 29/1, thương hiệu anh mua có giá lên tới gần 125 triệu đồng/kg đối với sản phẩm bạc thỏi. Tuy nhiên, ngay sau đó là chuỗi ngày tụt dốc không phanh và biến động giá bất thường của kim loại này.

"Nếu bán bạc ra ngay từ cuối tháng 1, tôi có thể lời khoảng 60 triệu đồng. Nhưng tới nay, khoản lời chỉ là hơn 10 triệu đồng. Lợi nhuận mất tới 50 triệu đồng sau chưa đầy nửa tháng", anh chia sẻ khi tính toán dựa trên giá thị trường của bạc vào ngày 10/2. Đồng thời, nhà đầu tư này đang tỏ ra hoài nghi về giá trị thực của bạc. Có phải bạc đã bị 'làm giá' quá mức?

Bảng giá trị đầu tư bạc của một cá nhân tại Hà Nội. (đvt: đồng, nguồn: NVCC)

Vào ngày 29/01/2026, giá bạc đã chạm đỉnh lịch sử 121,64 USD/ounce (theo dữ liệu COMEX), sau khi tăng vọt từ mức khoảng 70 USD/ounce ở khoảng thời gian đầu năm. Đây là một đợt tăng giá theo hình parabol hiếm gặp, cả về tốc độ lẫn biên độ tăng.

Ngay sau đó, thị trường chứng kiến cú sốc giảm mạnh khi chỉ trong một phiên, giá bạc đã xuống vùng 71 USD/ounce, trước khi phục hồi biến động mạnh và hiện giao dịch quanh 80-82 USD/ounce (dữ liệu cập nhật ngày 09/02/2026).

Đưa ra dữ liệu trên và giải thích về biến động giá của kim loại bạc, TS Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng, về bản chất, bạc là kim loại sở hữu 'tính cách kép'. Bạc vừa là tài sản trú ẩn an toàn, vừa là nguyên liệu công nghiệp không thể thay thế.

Hiện tại, nhu cầu công nghiệp đã chiếm gần 60% tổng cầu toàn cầu. Nhu cầu này được dẫn dắt bởi sự bùng nổ của năng lượng xanh và công nghệ cao. Đặc biệt, giai đoạn 2025-2026, bạc ghi nhận kỷ lục tiêu thụ mới từ ngành điện mặt trời do sự chuyển dịch sang công nghệ tế bào quang điện thế hệ mới, vốn thâm dụng bạc hơn nhiều.

Bên cạnh đó, làn sóng xe điện và hạ tầng trung tâm dữ liệu AI (cần bạc cho các kết nối tốc độ cao) cũng đang hút lượng lớn nguồn cung.

Hệ quả từ các yếu tố trên là thị trường bạc đã rơi vào tình trạng thâm hụt cấu trúc trầm trọng kéo dài nhiều năm liên tiếp, đúng như cảnh báo từ Viện Bạc (Silver Institute).

Những 'phi vụ' can thiệp vào giá bạc

Tuy nhiên, ông Tuấn Anh lại cho rằng, đợt tăng giá vừa qua của bạc mang đậm yếu tố đầu cơ và hoạt động chốt lời.

Cụ thể hơn, sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức lớn cùng với dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân lan tỏa qua mạng xã hội đã tạo ra hiệu ứng FOMO (sợ bị bỏ lỡ), đẩy giá bạc vượt xa giá trị cơ bản trong ngắn hạn. Khi giá bạc tăng quá nhanh, hoạt động chốt lời đã diễn ra đồng loạt.

Bên cạnh đó, việc Sàn Giao dịch hàng hóa Chicago (CME) nâng yêu cầu ký quỹ đã kích hoạt các lệnh yêu cầu bổ sung ký quỹ (margin call), dẫn tới làn sóng bán tháo dây chuyền – một hiện tượng điển hình của thị trường hợp đồng tương lai sử dụng đòn bẩy cao.

Biến động bất thường tạo ra hoài nghi về giá trị thực của bạc. (Ảnh: T.C)

Vậy có hay không sự thao túng của các 'cá mập' đối với thị trường bạc ?

Trả lời câu hỏi trên của PV VietNamNet, thành viên Đại học RMIT cho hay, khi bàn về yếu tố thao túng bởi 'cá mập', lịch sử đã để lại những bài học không thể chối cãi.

Điển hình là vào năm 1980, anh em nhà Hunt (Hunt Brothers) đã thực hiện thương vụ thâu tóm thị trường bạc kinh điển. Họ đẩy giá bạc từ 6 USD/ounce lên gần 50 USD/ounce bằng cách gom cả hợp đồng tương lai lẫn bạc vật chất.

'Phi vụ' trên chỉ chấm dứt khi sàn COMEX thay đổi luật chơi, áp dụng quy chế chỉ được bán (Liquidation Only) và nâng ký quỹ, khiến giá bạc sụp đổ ngay lập tức.

Gần hơn, vào năm 2021, phong trào 'Silver Squeeze' - 'ép giá bạc' khởi xướng từ cộng đồng Reddit cũng từng đẩy giá kim loại này chạm mốc 30 USD/ounce trước khi bị ép xuống bởi áp lực từ thị trường phái sinh.

Trước đó, không thể không nhắc đến án phạt kỷ lục 920 triệu USD mà JPMorgan phải gánh chịu năm 2020 vì hành vi đặt lệnh giả trên thị trường kim loại quý và trái phiếu kho bạc tương lai, nhằm thao túng thị trường. Vụ việc là một 'bằng chứng thép' cho thấy các định chế tài chính lớn luôn có khả năng can thiệp vào đường đi của giá kim loại quý.

"Trong đợt biến động của giá bạc vừa qua, mặc dù vẫn tồn tại những nghi vấn về sự phân tách giữa thị trường bạc giấy và bạc vật chất, cũng như vai trò của các ngân hàng lớn trong việc khuếch đại biên độ dao động, nhưng theo các nguồn báo cáo chính thống và bằng chứng trên thị trường phái sinh, đây thực chất là một pha hồi về giá trị trung bình tất yếu", TS Tuấn Anh đánh giá.

Ông giải thích thêm, sau một đợt tăng giá quá nóng, thị trường buộc phải điều chỉnh để giải tỏa áp lực đòn bẩy, chứ chưa xuất hiện bằng chứng xác thực về một âm mưu thâu tóm thị trường bạc có tổ chức và quy mô lớn như sự kiện năm 1980.

"Cần nhớ rằng, bạc vốn dĩ là thị trường cực kỳ nhạy cảm với thanh khoản và tâm lý đám đông. Do đó, những biến động dữ dội nên được xem là đặc tính cố hữu của kim loại này", ông nói.