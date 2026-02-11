Giá vàng biến động mạnh, nhà đầu tư nên làm gì?

Khan hiếm vàng vật chất

Theo ông Heng Koon How - Trưởng Bộ phận Chiến lược thị trường, khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu Ngân hàng UOB Singapore, giá vàng khởi đầu năm 2026 ở mức trên 4.300 USD/oz, rồi tăng mạnh lên gần 5.600 USD/oz vào ngày 28/1, trước khi ghi nhận đợt bán tháo dữ dội gần 10% vào ngày 30/1, giảm về 4.900 USD/oz. Sau đó, giá vàng tiếp tục lao dốc, có thời điểm xuống dưới 4.500 USD/oz vào đầu tháng 2.

Nhiều báo cáo cho rằng, đợt bán tháo mạnh khiến giá vàng giảm trở lại xuống dưới 5.000 USD/oz xuất phát từ thông tin Tổng thống Trump đề cử ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, cách lý giải này có phần đơn giản hóa quá mức các động lực phức tạp đứng sau biến động gần đây của giá vàng.

Tình trạng khan hiếm vàng vật chất đã được ghi nhận tại nhiều trung tâm giao dịch vàng lớn trên thế giới.

Ông Heng Koon How lý giải, trong suốt tháng 1, khi giá vàng tăng mạnh và vượt mốc 5.000 USD/oz đã xuất hiện những dấu hiệu điển hình cho thấy hoạt động đầu cơ trở nên “quá nóng”. Cụ thể, giá vàng ghi nhận các nhịp biến động đảo chiều mạnh trong ngày với tần suất gia tăng, chênh lệch giá mua bán bị nới rộng và xuất hiện sự lệch pha ngày càng lớn giữa giá hợp đồng tương lai quy đổi trên các sàn giao dịch chủ chốt như COMEX, SHFE so với giá vàng giao ngay.

Quan trọng hơn, tình trạng khan hiếm vàng vật chất đã được ghi nhận tại nhiều trung tâm giao dịch vàng lớn trên thế giới khi nhà đầu tư cá nhân ồ ạt tham gia, góp phần đẩy hoạt động mua vào lên mức cuồng nhiệt. Mức tăng của tổng vị thế mở trên thị trường hợp đồng tương lai vàng tại COMEX cũng như khối lượng giao dịch của quỹ ETF vàng GLD trên sàn NYSE là chưa từng có tiền lệ.

“Sự kết hợp thiếu bền vững của làn sóng đầu cơ quá mức này cuối cùng đã “vỡ trận” vào ngày 30/1. Việc đề cử ông Kevin Warsh được xem như cái cớ để chốt lời vàng, trong bối cảnh ông từng thể hiện quan điểm thận trọng mang xu hướng “diều hâu” đối với lạm phát trong nhiệm kỳ trước đây khi giữ vai trò Thống đốc Fed dưới thời Chủ tịch Ben Bernanke. Đồng thời từng đặt câu hỏi về sự cần thiết của chính sách nới lỏng định lượng cũng như quy mô bảng cân đối kế toán lớn của Fed”, ông Heng Koon How nói.

Ngoài ra, các thông tin từ Trung Quốc xuất hiện liên quan đến nguy cơ lừa đảo và đổ vỡ của một số mô hình đầu tư vàng. Truyền thông đưa tin về việc cơ quan chức năng Trung Quốc siết chặt quản lý, bao gồm cả việc đình chỉ giao dịch nhiều mô hình đầu tư vàng. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại, rằng đợt tăng mạnh của giá vàng có thể đã đạt đến mức độ mang tính đầu cơ cao, đặc biệt khi lượng vàng nắm giữ theo chứng quyền trên sàn SHFE và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc đã tăng vọt trong những tuần gần đây.

Tiếp tục biến động

Ông Heng Koon How nhận định, trong thời gian tới, thị trường sẽ cần thêm thời gian để các hoạt động đầu cơ lắng xuống, qua đó giúp giá vàng dần ổn định và thiết lập trạng thái cân bằng mới. Điều quan trọng cần nhận thấy là, bất chấp mức biến động quá mức trong ngắn hạn, nhu cầu nắm giữ vàng với vai trò tài sản trú ẩn an toàn và công cụ đa dạng hóa danh mục của các nhóm nhà đầu tư chủ chốt trong dài hạn vẫn không thay đổi.

Ngân hàng UOB Singapore dự báo giá vàng đạt 5.400 USD/oz trong quý IV/2026.

Các ngân hàng Trung ương trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi và châu Á tiếp tục tập trung gia tăng tỷ trọng phân bổ chiến lược vào vàng. Nhiều ngân hàng Trung ương thậm chí có thể hoan nghênh nhịp điều chỉnh giá vàng này, khi mở ra cơ hội thuận lợi để gia tăng phân bổ. Trên thực tế, các ngân hàng Trung ương toàn cầu vẫn được dự báo sẽ tiếp tục mua ròng vàng với quy mô lớn và duy trì vai trò là nguồn cầu quan trọng trên thị trường.

“Các nhà đầu tư tổ chức vẫn cần gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục nhằm bù đắp cho rủi ro gia tăng đối với đồng USD trong bối cảnh lo ngại ngày càng lớn về xu hướng phi đô la hóa và nguy cơ suy giảm giá trị đồng tiền. Bối cảnh địa chính trị khó lường cùng với gánh nặng tài khóa toàn cầu gia tăng tiếp tục củng cố vai trò hàng đầu của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, giúp phòng ngừa rủi ro ngày càng tăng từ trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng như các trái phiếu chính phủ chuẩn của các nền kinh tế phát triển khác trong dài hạn”, ông Heng Koon How nói.

Do đó, UOB duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với vàng và điều chỉnh tăng dự báo giá vàng đạt 4.800 USD/oz trong quý I, 5.000 USD/oz trong quý II, 5.200 USD/oz trong quý III và 5.400 USD/oz trong quý IV.

“Dù chúng tôi duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn, cần lưu ý rủi ro về khả năng tiếp tục biến động trong ngắn hạn. Với lượng vị thế đầu cơ quy mô lớn đã tích lũy trong giai đoạn giá tăng nóng gần đây, không thể loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán trong ngắn hạn từ nhóm nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua đã trở nên đuối sức”, ông Heng Koon How nói.