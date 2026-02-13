Mâm ngũ quả online 'cháy đơn' những ngày cuối năm

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, thị trường hoa quả trên cả nước bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Từ các chợ đầu mối, chợ dân sinh đến siêu thị, cửa hàng trái cây nhập khẩu, không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn. Hoa quả không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống, đãi khách mà còn là thành phần không thể thiếu trong mâm ngũ quả – nét đẹp truyền thống trong mỗi gia đình Việt dịp đầu xuân năm mới.

Tại nhiều chợ truyền thống ở Hà Nội, các loại quả phục vụ bày mâm ngũ quả như chuối xanh, bưởi, cam, quýt, đu đủ, xoài, phật thủ… được bày bán với số lượng lớn. Giá cả có xu hướng tăng nhẹ so với ngày thường, dao động từ 10–20% tùy mặt hàng. Tiểu thương cho biết, càng cận Tết, sức mua càng tăng mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 25 đến 29 tháng Chạp.

Các loại trái cây phục vụ bày mâm ngũ quả được bày bán phong phú, đa dạng. Ảnh: Đan Tâm.

Không chỉ hoa quả nội địa, phân khúc trái cây nhập khẩu cũng ghi nhận mức tiêu thụ cao. Táo Envy, nho Mỹ, lê Hàn Quốc, cherry Úc, dưa lưới Nhật… được nhiều người lựa chọn để làm quà biếu hoặc bày mâm ngũ quả theo phong cách hiện đại. Các giỏ quà trái cây được thiết kế sẵn, đóng hộp sang trọng, có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi set, tùy loại và số lượng sản phẩm.

Hoa quả nhập khẩu được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà biếu Tết. Ảnh: Đan Tâm.

Nhiều cửa hàng, tiểu thương đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nhận giao hàng tận nhà. Khách hàng chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể đặt mua hoa quả theo yêu cầu, tiết kiệm thời gian trong những ngày cuối năm bận rộn.

Mâm ngũ quả online lên ngôi

Từ nhu cầu tăng cao của thị trường hoa quả, dịch vụ mâm ngũ quả online cũng trở thành xu hướng nổi bật trong những năm gần đây. Nếu trước kia, nhiều gia đình tự tay lựa chọn từng loại quả rồi bày biện theo ý thích, thì nay không ít người lựa chọn dịch vụ trọn gói để vừa nhanh gọn, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ.

Theo ghi nhận, từ sau ngày 20 tháng Chạp, lượng đơn đặt mâm ngũ quả tăng nhanh. Các cửa hàng liên tục cập nhật mẫu mã đa dạng, từ phong cách truyền thống với chuối xanh làm nền, bưởi đặt trung tâm, xen kẽ cam, quýt, táo… đến các mẫu cách tân kết hợp trái cây nội – ngoại nhập, trang trí thêm nơ đỏ, câu đối mini, thỏi vàng, phụ kiện mang ý nghĩa tài lộc.

Các mẫu mâm ngũ quả thiết kế sẵn, trang trí bắt mắt, giao tận nhà cho khách. Ảnh chụp màn hình.

Giá mỗi mâm ngũ quả dao động từ 500.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng, tùy theo loại trái cây và yêu cầu thiết kế. Những mâm cao cấp sử dụng hoàn toàn trái cây nhập khẩu hoặc kích thước lớn thường có giá cao hơn nhưng vẫn được nhiều khách hàng đặt mua, nhất là các gia đình trẻ và dân văn phòng bận rộn.

Chị Trang - nhận làm mâm ngũ quả tại Hà Nội cho biết, cao điểm từ 27 – 29 Tết, chị thường rơi vào tình trạng quá tải. "Khách muốn có mâm đẹp, giao đúng giờ thì nên đặt trước 3 – 5 ngày. Những ngày sát giao thừa, chúng tôi ưu tiên giao các đơn đã chốt từ sớm, hạn chế nhận thêm vì không kịp chuẩn bị", chị Trang chia sẻ.

Mâm ngũ quả kết hợp nhiều loại trái cây, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Ảnh chụp màn hình.

Sự tiện lợi là lý do chính khiến mâm ngũ quả online "lên ngôi". Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm, người tiêu dùng nên ưu tiên cửa hàng uy tín, có địa chỉ rõ ràng, yêu cầu hình ảnh thực tế trước khi giao và kiểm tra kỹ chất lượng trái cây khi nhận hàng để tránh tình trạng hàng không đúng như quảng cáo.

Dù mua trực tiếp tại chợ hay đặt online, mâm ngũ quả vẫn mang giá trị tinh thần sâu sắc trong đời sống người Việt. Mỗi loại quả được lựa chọn không chỉ vì màu sắc, hình thức mà còn gửi gắm ước mong về một năm mới an khang, thịnh vượng, đủ đầy. Giữa nhịp sống hiện đại, sự thay đổi trong cách thức mua sắm cho thấy xu hướng tiêu dùng linh hoạt hơn, nhưng ý nghĩa truyền thống của mâm ngũ quả ngày Tết vẫn vẹn nguyên.