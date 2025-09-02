Bạc có thể “soán ngôi” vàng khi nhu cầu đầu tư tăng mạnh

Cuối tuần qua, vàng giao ngay đứng ở mức trên 3.440 USD/ounce – cao kỷ lục, trong khi bạc cũng vươn tới gần 40 USD/ounce. Giá bạc giao ngay chốt ở 39,72 USD/ounce, tăng hơn 2% trong tuần và đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2011.

Mức tăng này cho thấy bạc đang bắt kịp vàng trong làn sóng tăng giá của các kim loại quý. Dù vàng vẫn thu hút sự chú ý lớn nhất, nhiều chuyên gia cho rằng bạc có tiềm năng bùng nổ mạnh hơn trong ngắn hạn.

Vì sao bạc được nhà đầu tư lớn để mắt tới?

Trong quý II, Ngân hàng Trung ương Saudi Arabia đã chi hơn 30,5 triệu USD mua chứng chỉ quỹ bạc iShares Silver Trust (SLV) và gần 10 triệu USD vào ETF cổ phiếu các công ty khai thác bạc. Động thái này diễn ra song song với việc Harvard Endowment Fund tăng mạnh nắm giữ vàng.

Theo phân tích, việc ngân hàng trung ương này mua ETF bạc không nhằm mục đích biến bạc thành tài sản tiền tệ, mà có thể liên quan đến việc quản lý quỹ tài sản quốc gia. Dù quy mô đầu tư vào bạc còn nhỏ so với các lĩnh vực khác như công nghệ, động thái này vẫn được xem là tín hiệu quan trọng khẳng định vị thế đầu tư của bạc.

Lợi thế và thách thức của bạc so với vàng là gì?

Điểm hấp dẫn của bạc nằm ở tương quan giá với vàng. Hiện tỷ lệ giá vàng/bạc ở mức hơn 86 – vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử 50–60. Điều này khiến bạc được coi là đang “rẻ” so với vàng.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của bạc là thiếu sự quan tâm của các tổ chức tài chính. Các ngân hàng trung ương và quỹ lớn thường chọn vàng làm tài sản dự trữ an toàn. Ngoài ra, thị trường bạc nhỏ hơn khoảng một nửa so với vàng, dẫn tới biến động giá mạnh hơn.

Dù vậy, khi một quỹ tài sản quốc gia bắt đầu đặt niềm tin vào bạc, giới phân tích cho rằng điều này có thể thay đổi cục diện và biến bạc thành một kênh đầu tư an toàn đáng chú ý.