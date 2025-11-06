Giá bạc biến động chóng mặt, nhà đầu tư lo 'trắng tay' sau cơn sốt

Méo mặt vì kênh đầu tư bạc

Gần như cùng nhịp với vàng, giá bạc trên thị trường quốc tế đã giảm rất mạnh trong hơn 2 tuần qua, nhưng với mức sụt sâu hơn rất nhiều. Từ mức 54,5 USD/ounce ghi nhận hôm 17/10, giá bạc lao dốc xuống 45 USD/ounce và hiện ở mức 47,5 USD/ounce.

Như vậy, giá bạc thế giới đã giảm khoảng 17% trong vòng hơn hai tuần, cao hơn so với mức giảm 9,5% của giá vàng.

Giá bạc trong nước cũng lao dốc, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Trong cơn sốt giá tháng 10 vừa qua, rất nhiều cửa hàng vàng không có vàng miếng SJC và vàng nhẫn SJC để bán, kể cả với những thương hiệu nổi tiếng như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji... Nhiều nhà đầu tư chuyển sang mua vàng trang sức, và bạc cũng là một lựa chọn.

Ông Nguyễn Tám, một lao động tự do ở Hà Đông (Hà Nội), mua 1kg bạc ở mức giá hơn 56 triệu đồng (tương đương hơn 2,1 triệu đồng/lượng) ở đúng vùng đỉnh hồi giữa tháng 10 như một lựa chọn đầu tư, thay thế cho vàng. Tuy nhiên, đến chiều 5/11, giá 1kg bạc các cửa hàng mua vào chưa tới 48,56 triệu đồng (bán ra là 50 triệu đồng). Mức lỗ hơn 7,4 triệu đồng, tương đương mất gần 13,3%.

Giá bạc giảm mạnh trong hơn 2 tuần qua. Ảnh: CV

Tính tới cuối giờ chiều 5/11, giá bạc Phú Quý bán ra ở mức 1,877 triệu đồng/lượng và mua vào ở 1,821 triệu đồng/lượng. Giá bạc Sacombank-SBJ được niêm yết ở mức 1,818 triệu đồng/lượng (mua) và 1,866 triệu đồng/lượng (bán). Giá bạc Ancarat được niêm yết ở mức 1,83 triệu đồng/lượng (mua) và 1,883 triệu đồng/lượng (bán).

So với các nhà đầu tư vàng miếng SJC, mức giảm chỉ là 4,3 triệu đồng/lượng vàng (tương đương giảm 2,8%). Vàng nhẫn một số thương hiệu giảm hơn 10 triệu đồng/lượng so với đỉnh cao khoảng 160 triệu đồng/lượng hôm 21/10, tương đương mức giảm khoảng 6,8%.

Một số nhà đầu tư còn mua bạc theo giấy hẹn, chưa kịp nhận hàng đã lỗ sâu.

Thêm một rủi ro mà nhiều người mua bạc đang phải đối mặt chính là mức chênh với giá thế giới rất cao. Giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết ngân hàng hiện khoảng 1,52 triệu đồng/lượng, thấp hơn 350.000-360.000 đồng mỗi lượng, tương đương mức chênh khoảng 10 triệu đồng/kg.

Với mức chênh như vậy, nếu giá bạc thế giới tiếp tục đi xuống, sẽ gây áp lực kéo giá bạc giảm nhanh.

Triển vọng thị trường bạc không xấu

Giống như vàng, giá bạc đã có một đợt điều chỉnh mạnh trong vòng 2-3 tuần qua. Tuy nhiên, cả hai mặt hàng kim loại này được dự báo có khả năng hồi phục vào cuối năm và năm tới trong bối cảnh đồng USD có thể đi xuống theo xu hướng chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ.

Dù giá giảm mạnh thời gian qua, nhưng bạc vẫn đạt được mức tăng mạnh kể từ đầu năm 2025 và cả trong năm 2024.

Năm 2024, giá bạc từ mức dưới 22 USD/ounce vọt lên 29 USD/ounce vào cuối năm, tương đương tăng 32%, cao hơn mức tăng 27% của vàng trong cả năm. Còn từ năm 2025 tới nay, giá bạc tăng khoảng 63%, so với mức tăng gần 51% của vàng.

Giá bạc thế giới tăng mạnh trong năm 2025 do dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư vật chất an toàn và do vàng đã tăng quá mạnh trong bối cảnh thế giới đầy những bất ổn thương mại và địa chính trị.

Nhiều tổ chức tài chính thế giới dự báo xu hướng dài hạn của vàng cũng giống bạc, vẫn theo hướng đi lên nhờ các yếu tố cấu trúc hỗ trợ. Cú giảm vừa qua của vàng và bạc được xem là một đợt điều chỉnh kỹ thuật sau đợt tăng mạnh.

Vàng và bạc đều được hưởng lợi từ yếu tố cơ bản như bất ổn địa chính trị, kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

Thị trường bạc toàn cầu cũng đang trải qua cuộc khủng hoảng cung ứng nghiêm trọng nhất kể từ năm 1980.

Tồn kho tại các kho bạc London đang ở mức rất thấp. Ước tính tới cuối tháng 9, có chưa đến 150 triệu ounce bạc được phép mua bán tự do tại các kho bạc ở đây, thấp nhất trong nhiều năm, trong khi có khoảng 250 triệu ounce được giao dịch mỗi ngày trên thị trường. Sự mất cân bằng cơ bản này tạo áp lực đáng kể lên nguồn cung và cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Thị trường London đóng vai trò là thị trường giao dịch tự do kim loại quý (OTC), khiến bất kỳ sự thiếu hụt nào cũng có tác động đặc biệt lớn đến việc xác định giá toàn cầu. Trong khi đó, nguồn cung bạc tinh luyện tụt giảm tại Mumbai, New Delhi.

Giá bạc còn được hỗ trợ bởi cơn sốt mua bạc tại Ấn Độ và người dân nhiều nước trên thế giới chuyển từ vàng sang bạc vì giá vàng quá cao. Bên cạnh đó, nhu cầu bạc của các ngành công nghiệp bùng nổ, từ pin mặt trời, xe điện, bán dẫn, chuyển đổi năng lượng xanh toàn cầu...

Dòng vốn đầu tư đổ vào các quỹ ETF bạc cũng gia tăng.

Dù vậy, đây vẫn là một kim loại có lịch sử biến động rất mạnh và thanh khoản hạn chế, khả năng tăng cũng rất nhanh nhưng có thể giảm sâu, là "con dao hai lưỡi" với nhà đầu tư cá nhân.

Trong quá khứ, giá bạc từng có đợt tăng nóng, từ mức 4 USD/ounce vào khoảng năm 1977 lên mức 35 USD/ounce vào năm 1980. Hai năm sau đó, bạc rớt về mức 5,5 USD/ounce. Năm 1992, bạc về mức 3,3 USD và tới đầu năm 2006 chỉ còn dưới 10 USD/ounce. Bạc lên đỉnh cao lịch sử gần 50 USD/ounce hồi năm 2011, rồi lại sụt xuống dưới ngưỡng 14 USD vào năm 2015, trước khi lên mức khoảng 47 USD như hiện tại.

Có thể thấy, giá bạc biến động lên xuống thất thường hơn nhiều so với vàng. Với vị thế của loại tài sản tích trữ hàng đầu trên thế giới, giá vàng biến động theo một chiều đi lên trong nửa thế kỷ qua, từ mức khoảng 50 USD hồi năm 1970 dần lên mức 3.350 USD/ounce như hiện tại. Mỗi lần điều chỉnh giảm đều không nhiều, thông thường chỉ khoảng 5-7%, cao đột biến cũng chỉ 2-3 lần trong 50 năm qua và cũng ở mức chỉ khoảng 30%.

Trong khi giá bạc tăng giảm mạnh theo nhu cầu sử dụng loại mặt hàng kim loại này trong ngành công nghiệp, theo sức cầu của các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có Trung Quốc.

Một điều cũng khiến nhiều người lo lắng là chất lượng bạc khó kiểm soát. Bạc cũng có nhược điểm là bảo quản khó hơn do dễ bị oxy hóa, nên nếu mua tích sản là điều cần cân nhắc kỹ.