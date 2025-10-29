Đếm ngược tới cuộc họp Fed: Lãi suất Mỹ sắp giảm mạnh đến mức nào?

Theo khảo sát của CNBC với 38 chuyên gia kinh tế, chiến lược gia và nhà quản lý quỹ, 92% tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tuần này. Tuy nhiên, chỉ 66% cho rằng đây là bước đi hợp lý – tức có tới 1/3 số người tham gia phản đối việc tiếp tục nới lỏng chính sách.

Các chuyên gia cho rằng Fed đang vận hành “trong sương mù” do thiếu dữ liệu từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa, cùng nhiều tín hiệu kinh tế trái chiều. “Điều hành chính sách tiền tệ lúc này giống như bay trong bão tuyết với mắt bị bịt kín,” Guy LeBas – chiến lược gia trưởng tại Janney Montgomery Scott – ví von.

Dù vậy, khảo sát cho thấy 84% dự báo Fed sẽ hạ thêm lãi suất trong tháng 12 và 54% dự báo một đợt cắt giảm nữa vào tháng 1. Tổng cộng, lãi suất điều hành có thể giảm 1 điểm phần trăm trong năm nay và năm tới, xuống mức khoảng 3,2% vào cuối 2026.

Fed chuẩn bị hạ lãi suất lần hai trong năm nay

Chính trị có đang chi phối quyết định của Fed?

Một số chuyên gia nhận định yếu tố chính trị đang tác động mạnh đến các bước đi của Fed. Richard Bernstein – CEO của Richard Bernstein Advisors – thẳng thắn: “Điều kiện tài chính hiện đang rất dễ chịu, GDP tăng 3,5–4%, thị trường chứng khoán sôi động, còn lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu. Trong điều kiện bình thường, Fed sẽ không cắt giảm lãi suất.”

Tuy nhiên, nhóm ủng hộ chính sách nới lỏng lại cho rằng các rủi ro mới, đặc biệt là thị trường lao động suy yếu và nguy cơ suy thoái, đang khiến việc cắt giảm sớm là cần thiết. Allen Sinai – kinh tế trưởng của Decision Economics – cho rằng “sự bùng nổ năng suất hiện tại là lý do chính giúp kinh tế Mỹ vẫn vững vàng và việc giảm lãi suất sớm có thể giúp ngăn suy thoái”.

Fed hiện bị chia rẽ giữa hai luồng quan điểm: một bên lo cắt giảm quá mức, bên kia sợ Fed chậm phản ứng và bỏ lỡ thời điểm vàng để ngăn đà suy yếu.

Tăng trưởng, lạm phát và rủi ro phía trước như thế nào?

Các chuyên gia tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng GDP Mỹ lên 1,9% năm nay, 2,2% năm 2026 và 2,3% năm 2027. Tuy nhiên, lạm phát dự kiến chỉ giảm chậm, từ 3% cuối năm nay xuống 2,6% vào 2027. Tỷ lệ thất nghiệp có thể chạm đỉnh khoảng 4,5% vào năm tới.

Rủi ro lớn nhất đối với tăng trưởng, theo các chuyên gia, vẫn là chính sách thuế quan. Dù gần hai phần ba người được hỏi nói tác động đến lạm phát hiện chưa rõ rệt, họ tin rằng “hiệu ứng đầy đủ vẫn chưa xuất hiện” và giá hàng hóa tiêu dùng có thể tăng trong thời gian tới.

Tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ cũng khiến nhiều dữ liệu bị gián đoạn, làm Fed thiếu cơ sở để ra quyết định chính xác. Chỉ 5% người được hỏi cho rằng họ “rất tin tưởng” vào chất lượng các số liệu hiện tại.