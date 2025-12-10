800.000 đồng một kg vải thiều Australia về Việt Nam

Chị Phương, chủ cửa hàng trái cây nhập khẩu tại Nhà Bè (TP HCM), cho biết cửa hàng vừa nhập khoảng 30 thùng vải thiều giống Kiamana - giống vải cao cấp và chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng thương mại của Australia.

Năm nay, nguồn cung của phía Australia dồi dào hơn nên giá nhập về Việt Nam còn khoảng 4 triệu đồng cho thùng 5 kg, tương đương 800.000 đồng một kg. Mức giá này giảm 20% so với cùng kỳ, nhưng vẫn cao gấp 7 lần các loại vải ngon nhất trong nước vào dịp chính vụ, như vải thiều Lục Ngạn (Bắc Ninh), Thanh Hà (Hải Phòng).

Theo chị Phương, vải Kiamana có lớp vỏ đỏ đậm, phần cùi dày và giòn, hạt nhỏ, vị ngọt thanh đặc trưng của vùng khí hậu nóng. Vải Australia được cắt cuống, vận chuyển bằng đường hàng không nên giữ được độ tươi mới. Hàng cũng được đóng hộp chỉn chu, mẫu mã đẹp nên thu hút khách Việt dù giá cao.

Vải thiều Australia được bán tại cửa hàng trái cây ở TP HCM. Ảnh: NVCC

Tại phường Bình Thạnh, chị Lan Anh, chủ một cửa hàng kinh doanh trái cây ngoại khác cho biết loại vải Kiamana cỡ lớn luôn có giá cao hơn loại cỡ trung khoảng 100.000 đồng một kg. Cửa hàng đã bán hơn một trăm thùng từ đầu mùa và dự kiến nhập thêm hai đợt nữa trước khi vụ thu hoạch kết thúc.

Dù nhu cầu tăng, các cửa hàng vẫn thận trọng trong nhập hàng do thời gian bảo quản quả vải thường ngắn hơn nhiều loại trái cây khác, như táo. Chị Lan Anh cho biết các mối buôn như chị chỉ nhập vài chục thùng mỗi đợt. Họ cũng theo dõi sát nhu cầu từng khu vực để phân bổ hàng, hạn chế rủi ro hư hỏng.

Sự xuất hiện của vải Australia tại Việt Nam chủ yếu nhờ mùa vụ lệch pha giữa hai nước. Việt Nam thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 7 nên thị trường thường khan hàng vào cuối năm. Trong khi đó, Australia bước vào vụ chính từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau, tạo nguồn bổ sung quan trọng cho thị trường Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.

Tại Australia, vải thiều dòng cao cấp được bán với giá 80 USD mỗi thùng 5 kg, tương đương hơn 2,1 triệu đồng, tức gần 420.000 đồng một kg. Mức giá này phản ánh chi phí sản xuất cao và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tại các vùng trồng lớn ở Queensland - trung tâm sản xuất vải của nước này.

Hiện có hơn 40 giống vải được trồng tại quốc gia này, nhưng chỉ khoảng một nửa được sản xuất thương mại. Trong số này, giống Kiamana là dòng chủ lực và xuất hiện thường xuyên nhất trong các lô hàng nhập về Việt Nam. Thị trường thỉnh thoảng xuất hiện thêm giống vải trứng rồng - loại quả cỡ lớn, cùi dày, hạt nhỏ, nhưng sản lượng hạn chế và không phải năm nào cũng có hàng.

Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tính tới cuối tháng 10, kim ngạch hàng Australia vào Việt Nam đạt gần 142 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài vải thiều, nhiều loại trái cây đặc sản từ "xứ sở chuột túi" giá hàng triệu đồng vẫn thu hút người Việt nhờ chất lượng và sự khác biệt so với hàng nội địa.