Fed “rối như canh hẹ”: Vì sao thị trường vẫn tin Jerome Powell sẽ hạ lãi?

Fed bị chia rẽ trước quyết định lãi suất tháng 12

Sau hai đợt giảm lãi suất liên tiếp, Fed bước vào tháng 12 với sự chia rẽ rõ rệt. Một số quan chức gồm cả 5 thành viên có quyền bỏ phiếu năm nay bày tỏ quan ngại rằng lạm phát vẫn quá cao để tiếp tục nới lỏng. Sự bất đồng này càng trầm trọng vì chính phủ Mỹ đóng cửa trong phần lớn tháng 10 và 11, khiến Fed thiếu dữ liệu kinh tế cập nhật.

Báo cáo lạm phát mới nhất Fed có trong tay chỉ là số liệu tháng 9 – quá cũ để thay đổi đáng kể lập luận chính sách. Điều này khiến việc đánh giá sức nóng lạm phát và sức khỏe thị trường lao động trở nên khó khăn.

Trong khoảng một tuần giữa tháng 11, nhà đầu tư thậm chí hoài nghi khả năng hạ lãi suất, khi loạt phát biểu mang sắc thái “diều hâu” được đưa ra. Tuy nhiên, sự hoài nghi này chỉ mang tính tạm thời.

Chủ tịch Jerome Powell

Điều gì khiến thị trường quay lại đặt cược hơn 90% vào một đợt giảm lãi nữa?

Điểm xoay nằm ở phát biểu ngày 21/11 của Chủ tịch Fed New York John Williams – một đồng minh thân cận của Powell. Williams cho biết ông “thấy dư địa cho một đợt giảm lãi suất trong ngắn hạn”. Phát tín hiệu này lập tức tháo gỡ mọi lo ngại trước đó và khiến thị trường định giá hơn 90% khả năng Fed giảm thêm 0,25 điểm phần trăm.

Theo khảo sát của Bloomberg, sau lần cắt giảm này Fed có thể tạm dừng, trước khi thực hiện thêm hai lần hạ lãi suất nữa vào tháng 3 và tháng 9 năm 2026. Kỳ vọng này đi kèm hy vọng rằng loạt dữ liệu mới – khi các cơ quan thống kê hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa – sẽ giúp Fed cân bằng hai mục tiêu: kiểm soát lạm phát và hỗ trợ việc làm.

Nhưng sóng gió với Fed vẫn chưa dừng lại, bởi một yếu tố chính trị lớn đang đến gần.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 tới. Tổng thống Donald Trump dự kiến sớm công bố người kế nhiệm và nhân vật đang nổi lên là Kevin Hassett – cố vấn kinh tế thân cận của ông Trump.

Điều này khiến giới đầu tư lo ngại vị chủ tịch Fed tiếp theo có thể theo đuổi chính sách hạ lãi suất theo mong muốn của Nhà Trắng, làm tăng nguy cơ lạm phát quay trở lại. Bloomberg Economics nhận định rằng nếu Powell phải phát biểu “diều hâu” để xoa dịu các chủ tịch Fed khu vực, điều này có lẽ không còn nhiều tác dụng, vì ông sẽ sớm rơi vào vị thế “vịt què” khi người kế nhiệm có thể được bổ nhiệm ngay từ tháng 2.

Các ngân hàng trung ương khác đang làm gì trong cùng thời điểm?

Tại Canada, Ngân hàng Trung ương dự kiến giữ lãi suất ở mức 2,25% – mức mà họ mô tả là “phù hợp” nếu triển vọng kinh tế và lạm phát đúng như dự báo. Dù tăng trưởng quý III mạnh hơn dự kiến, điều này chủ yếu do giảm nhập khẩu và tăng chi tiêu quốc phòng; tiêu dùng hộ gia đình vẫn suy yếu.

Ở châu Âu, nhiều quyết định quan trọng sẽ được đưa ra:

– Thụy Sĩ nhiều khả năng giữ lãi suất ở 0% khi lạm phát yếu hơn dự kiến.

– Thổ Nhĩ Kỳ có thể giảm tới 150 điểm cơ bản do tăng trưởng chậm và lạm phát thấp hơn dự báo.

– Serbia, Ukraine và Vương quốc Anh đều chuẩn bị công bố loạt dữ liệu và quyết định chính sách có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Khu vực đồng euro cũng sẽ chọn Chủ tịch nhóm Bộ trưởng Tài chính mới trong tuần này, giữa bối cảnh kinh tế Đức và Ý ghi nhận dấu hiệu phục hồi sản xuất.

Nhật Bản được dự báo điều chỉnh GDP quý III theo hướng giảm mạnh hơn sau số liệu chi tiêu đầu tư yếu. Tiền lương thực tế có thể giảm tháng thứ 10 liên tiếp, cho thấy thu nhập người lao động không theo kịp lạm phát.

Trung Quốc dự kiến công bố CPI tháng 11 tăng lên 0,7% – mức nhanh nhất kể từ tháng 2/2024 – và PPI giảm 2%, chậm nhất trong 15 tháng. Dù vậy, mức tăng CPI được cho là chỉ mang tính mùa vụ và có thể thúc đẩy Bắc Kinh mở rộng các biện pháp chống “nội quy” nhằm hạn chế cạnh tranh phá giá.

Ấn Độ có thể ghi nhận lạm phát tăng nhẹ, trong khi Úc, New Zealand và Philippines chuẩn bị công bố các chỉ số kinh tế then chốt và quyết định lãi suất.

Mexico dự kiến ghi nhận lạm phát tăng nhẹ trở lại, dù vẫn nằm gần mục tiêu 3%. Nguy cơ suy thoái sẽ là yếu tố khiến Ngân hàng Trung ương nước này có thể tiếp tục chu kỳ giảm lãi suất.

Tại Brazil, dữ liệu lạm phát tháng 11 khả năng giảm tháng thứ hai liên tiếp, và Ngân hàng Trung ương nhiều khả năng tiếp tục giữ lãi suất 15% để chờ tín hiệu rõ ràng hơn.

Argentina tiếp tục cuộc chiến dài hơi chống lạm phát, trong khi Peru hưởng mức lạm phát thấp nhất khu vực nhưng vẫn thận trọng duy trì lãi suất ở 4,25%.