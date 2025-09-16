Elon Musk mạnh tay chi tiền

Ngày thứ Sáu tuần trước, Tesla công bố CEO Elon Musk đã mua 2,6 triệu cổ phiếu, lần đầu tiên kể từ năm 2020, trị giá gần 1 tỷ USD. Thông tin này khiến cổ phiếu Tesla (TSLA) tăng hơn 3% vào ngày thứ Hai, xóa sạch mức lỗ từ đầu năm.

Động thái của Musk được giới đầu tư nhìn nhận là “phiếu bầu niềm tin” mạnh mẽ vào Tesla, nhất là khi công ty đang tập trung phát triển các công nghệ tiên tiến như robotaxi và robot hình người (Optimus). Động thái mua cổ phiếu cũng diễn ra khoảng một tuần sau khi Tesla đề xuất gói lương thưởng trị giá gần 1 nghìn tỷ USD cho Musk trong 10 năm tới, đi kèm các mục tiêu tham vọng về doanh nghiệp robot và robotaxi.

Tesla phục hồi ra sao sau giai đoạn trồi sụt?

Cổ phiếu Tesla đã hồi phục hoàn toàn từ mức thấp hồi tháng 3 sau xung đột công khai giữa Musk và Tổng thống Trump, sự việc sau đó dịu bớt. Việc Musk rút khỏi chính trị và tập trung vào robotaxi đã hỗ trợ cổ phiếu tăng trưởng. Kể từ khi Musk chính thức rời Washington DC và tạm dừng kế hoạch lập đảng thứ ba, cổ phiếu Tesla tăng hơn 70%.

Trong khi đó, thị trường EV gặp nhiều thách thức: doanh số tại châu Âu giảm do ảnh hưởng từ liên quan chính trị, BYD (Trung Quốc) cạnh tranh mạnh, và việc hết hạn các khoản tín dụng thuế tại Mỹ tạo áp lực lên doanh số xe điện.

Robotaxi và Optimus – bước tiến dài của Tesla

Tesla đã ra mắt robotaxi đầu tiên tại Austin, Texas vào tháng 6 và dự kiến thử nghiệm ở Nevada sớm. Musk cũng đang đẩy mạnh dòng robot humanoid Optimus, cho rằng đây sẽ là động lực tăng trưởng chính.

Musk từng nhấn mạnh rằng Tesla sẽ kiếm khoảng 80% giá trị từ robot, giúp con người thực hiện các công việc hằng ngày như nấu ăn, dắt chó đi dạo hay trông trẻ. “Optimus sẽ là sản phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại,” Musk nói trên podcast All-In.

Hiện Wall Street có 27 đánh giá mua, 19 giữ và 5 bán cổ phiếu Tesla. Nhà phân tích Adam Jonas của Morgan Stanley dự báo giá mục tiêu 410 USD, dựa trên tiềm năng thay thế lao động toàn cầu bằng robot hình người.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Tesla đã tăng khoảng 3%, đánh dấu sự trở lại tích cực sau nhiều biến động.