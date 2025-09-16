Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
C1 - Champions League

Giá vàng

SJC Mua 130,300 Bán 132,300

PNJ Mua 126,800 Bán 129,800

Tỷ giá

USD Mua 26,158 Bán 26,468

EUR Mua 30,232 Bán 31,825

Elon Musk mạnh tay chi tiền

Sự kiện: Tỷ phú Elon Musk
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cổ phiếu Tesla vừa vượt mốc hồi phục toàn diện trong năm nhờ CEO Elon Musk mua 2,6 triệu cổ phiếu trị giá khoảng 1 tỷ USD. Động thái này được giới đầu tư đánh giá là tín hiệu mạnh mẽ về niềm tin vào tương lai của hãng xe điện, đặc biệt trong mảng công nghệ tự hành và robot.

Ngày thứ Sáu tuần trước, Tesla công bố CEO Elon Musk đã mua 2,6 triệu cổ phiếu, lần đầu tiên kể từ năm 2020, trị giá gần 1 tỷ USD. Thông tin này khiến cổ phiếu Tesla (TSLA) tăng hơn 3% vào ngày thứ Hai, xóa sạch mức lỗ từ đầu năm.

Động thái của Musk được giới đầu tư nhìn nhận là “phiếu bầu niềm tin” mạnh mẽ vào Tesla, nhất là khi công ty đang tập trung phát triển các công nghệ tiên tiến như robotaxi và robot hình người (Optimus). Động thái mua cổ phiếu cũng diễn ra khoảng một tuần sau khi Tesla đề xuất gói lương thưởng trị giá gần 1 nghìn tỷ USD cho Musk trong 10 năm tới, đi kèm các mục tiêu tham vọng về doanh nghiệp robot và robotaxi.

Elon Musk mạnh tay chi tiền - 1

Tesla phục hồi ra sao sau giai đoạn trồi sụt?

Cổ phiếu Tesla đã hồi phục hoàn toàn từ mức thấp hồi tháng 3 sau xung đột công khai giữa Musk và Tổng thống Trump, sự việc sau đó dịu bớt. Việc Musk rút khỏi chính trị và tập trung vào robotaxi đã hỗ trợ cổ phiếu tăng trưởng. Kể từ khi Musk chính thức rời Washington DC và tạm dừng kế hoạch lập đảng thứ ba, cổ phiếu Tesla tăng hơn 70%.

Trong khi đó, thị trường EV gặp nhiều thách thức: doanh số tại châu Âu giảm do ảnh hưởng từ liên quan chính trị, BYD (Trung Quốc) cạnh tranh mạnh, và việc hết hạn các khoản tín dụng thuế tại Mỹ tạo áp lực lên doanh số xe điện.

Robotaxi và Optimus – bước tiến dài của Tesla

Tesla đã ra mắt robotaxi đầu tiên tại Austin, Texas vào tháng 6 và dự kiến thử nghiệm ở Nevada sớm. Musk cũng đang đẩy mạnh dòng robot humanoid Optimus, cho rằng đây sẽ là động lực tăng trưởng chính.

Musk từng nhấn mạnh rằng Tesla sẽ kiếm khoảng 80% giá trị từ robot, giúp con người thực hiện các công việc hằng ngày như nấu ăn, dắt chó đi dạo hay trông trẻ. “Optimus sẽ là sản phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại,” Musk nói trên podcast All-In.

Hiện Wall Street có 27 đánh giá mua, 19 giữ và 5 bán cổ phiếu Tesla. Nhà phân tích Adam Jonas của Morgan Stanley dự báo giá mục tiêu 410 USD, dựa trên tiềm năng thay thế lao động toàn cầu bằng robot hình người.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Tesla đã tăng khoảng 3%, đánh dấu sự trở lại tích cực sau nhiều biến động.

Tesla của Elon Musk tăng trưởng đáng kinh ngạc, lập kỉ lục mới
Tesla của Elon Musk tăng trưởng đáng kinh ngạc, lập kỉ lục mới

Sau một thời gian chững lại, cổ phiếu Tesla đã bất ngờ tăng mạnh nhờ chiến lược chính trị thông minh của Elon Musk, người được xem là nhân vật có ảnh...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Trang (Theo Finance) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2025 16:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tỷ phú Elon Musk Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN