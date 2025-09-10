Buồn của Elon Musk: Dân Mỹ "chê" xe điện Tesla, thị phần xuống mức thấp nhất trong 8 năm

Theo dữ liệu từ Cox Automotive, thị phần xe điện của Tesla đã lần đầu tiên rơi xuống dưới 40% kể từ tháng 10/2017. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy hãng xe của Elon Musk đang mất dần vị thế thống trị khi người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn mới.

Nguyên nhân chính đến từ việc các hãng xe đối thủ tung ra nhiều mẫu EV kèm ưu đãi mạnh, giúp doanh số một số thương hiệu tăng tới 120% chỉ trong tháng 7. Trong khi đó, Tesla thiếu sản phẩm mới đủ sức hút để giữ chân khách hàng.

Tesla đang thiếu gì để giữ vị thế dẫn đầu?

Chuyên gia Stephanie Valdez Streaty từ Cox nhận định: “Khi bạn là một hãng xe mà không ra mắt sản phẩm mới, thị phần sẽ sớm suy giảm.” Tesla đang nỗ lực xây dựng hình ảnh như một công ty robot và AI, nhưng thực tế, việc thiếu đổi mới sản phẩm đang khiến hãng mất lợi thế.

Ra mắt lớn gần nhất của Tesla là Cybertruck năm 2023, song mẫu xe này không đạt được mức phổ biến như Model 3 sedan hay Model Y SUV. Ngay cả bản nâng cấp của Model Y trong năm nay cũng bị đánh giá chưa đáp ứng kỳ vọng.

Đối thủ của Tesla đang tận dụng cơ hội ra sao?

Trong khi Tesla chững lại, các hãng khác tận dụng cả ưu đãi bán hàng lẫn chính sách thuế để thúc đẩy doanh số. Các gói hỗ trợ hấp dẫn, cùng với việc tín dụng thuế liên bang cho xe điện sắp hết hạn vào cuối tháng 9, đã tạo ra “cú hích” cho toàn thị trường EV Mỹ.

Nhờ vậy, doanh số xe điện tại Mỹ trong tháng 8 tăng 14% so với cùng kỳ, nhưng Tesla chỉ tăng được 3,1%. Điều này cho thấy tăng trưởng của hãng chậm hơn nhiều so với tốc độ chung của ngành và nguy cơ tụt lại phía sau ngày càng rõ rệt.

Tương lai nào cho Tesla khi thị phần bào mòn?

Có thời điểm Tesla từng nắm tới 80% thị phần xe điện Mỹ, nhưng mức áp đảo đó nay chỉ còn là quá khứ. Việc thiếu sản phẩm mới, sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh và xu hướng thị trường thay đổi đang đặt Tesla trước bài toán khó: hoặc đổi mới mạnh mẽ, hoặc chấp nhận đánh mất vị thế dẫn đầu.

Nếu không sớm đưa ra chiến lược mới, đặc biệt là trong bối cảnh các đối thủ châu Á tăng tốc, Tesla có nguy cơ chỉ còn là “một trong nhiều hãng xe điện” thay vì người dẫn dắt thị trường.