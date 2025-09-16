Vợ đảm chi 150 nghìn/ngày đi chợ nấu cơm cho 7 người ăn, dư tiền để mua vàng

150 nghìn đồng nấu cơm cho 7 người ăn cả ngày

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok, chị Quyền khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về cách chi tiêu tỉ mỉ, khoa học của gia đình mình. Chỉ với 150.000 đồng/ngày, người vợ đảm đã có thể đi chợ nấu cơm cho gia đình 7-8 người ăn 2 bữa trưa và chiều, mà bữa ăn vẫn đầy đủ, tươm tất, có món canh, món mặn, món xào hợp khẩu vị mỗi thành viên.

Chỉ với 150 nghìn/ngày, chị Quyền nấu cơm cho gia đình 7 người ăn mà vẫn có đủ món canh, món mặn, món xào.

Theo chia sẻ, gia đình chị Quyền có tổng cộng 8 người, gồm 2 vợ chồng, 2 con nhỏ, mẹ chồng, chị chồng và 2 con của chị. Do công việc, chị chồng đưa các con về sống chung, đồng thời góp thêm 5 triệu/tháng vào chi phí ăn uống, điện nước và sinh hoạt.

Về thu nhập, chồng chị Quyền có lương 11 triệu, lương của chị là 8 triệu. Ngoài ra, chị Quyền có thêm thu nhập ngoài không cố định đến từ việc bán hàng tiếp thị liên kết, có tháng kiếm được 20 triệu, nhưng cũng có tháng chỉ 8 triệu, có tháng cũng không có thêm được gì.

Chị chồng có đóng góp 5 triệu tiền ăn và sinh hoạt điện nước khi ở cùng, còn mẹ chồng ăn chay nên cũng không tốn quá nhiều. Chị quyết định để ra số tiền lương của chồng là 11 triệu dành cho việc chi tiêu, sinh hoạt ăn uống và điện nước cho cả gia đình, 2 triệu cho khoản dự phòng của gia đình, 3 triệu bỏ heo đất online.

Mỗi ngày chị chi 150 nghìn đồng cho 2 bữa trưa và chiều của 7 người (bé nhỏ ăn tại lớp). Con số này chưa tính đến các khoản khác như gia vị, dầu ăn, nước mắm hay vật dụng gia đình... vốn được mua riêng khi có khuyến mãi hoặc mua theo tháng.

Trong thời buổi bão giá, dù chỉ với 150 nghìn đồng nhưng cơm mỗi ngày của gia đình vẫn đảm bảo 3 món đủ chất: 1 món mặn, kho hoặc chiên, 1 món xào và 1 món canh. Nếu hôm trước lỡ ăn món gì sang như lẩu, hải sản thì hôm sau chị sẽ chủ động cân đối lại thực đơn, chọn nguyên liệu vừa túi tiền hơn để đảm bảo mức chi không vượt hạn mức chi tiêu mỗi ngày.

Dư tiền mua vàng nhờ phân chia “hũ chi tiêu”

Không chỉ cẩn thận phân chia tiền lương 11 triệu của chồng thành các “hũ chi tiêu” rõ ràng. Như hũ tiết kiệm 2 triệu, hũ tiền học của con 2,5 triệu, hũ điện nước wifi 1 triệu, hũ xăng xe 500 nghìn, hũ dự phòng – đám tiệc 1 triệu, hũ ăn uống 3,4 triệu, hũ chi tiêu cá nhân 2 vợ chồng 300 nghìn, hũ mua sắm lặt vặt 300 nghìn... Thông thường gia đình chị Quyền sẽ không tiêu hết 11 triệu đồng.

“Với mức lương cố định 19 triệu đồng của 2 vợ chồng cộng với 500 nghìn tiền phụ cấp, cuối tháng 7 đã tốn hết hơn 7,8 triệu đồng, dư được 11,6 triệu đồng. Em vẫn sẽ gửi tiết kiệm online 2 triệu cho con như dự tính”, chị Quyền chia sẻ và cho biết vẫn đủ tiền dư ra để bỏ heo đất hoặc bù thêm một chút để mua vàng.

Với phương châm tiết kiệm trước, chi xài sau, sau 8 tháng đầu năm nay, chị Quyền dư được 8,5 chỉ vàng.

Theo đó, tháng 2 và tháng 3/2025, chị Quyền dư hơn 20 triệu, sắm được 2 chỉ vàng. Tháng 4, 5, 6, tài khoản tiết kiệm đạt 50 triệu đồng, chị rút ra mua được 4,5 chỉ vàng. Tháng 7 và 8, sau khi tổng kết chi tiêu, mỗi tháng dư được 1 chỉ vàng.

“Sau khi tổng kết chi tiêu, em sẽ trích 2 triệu trước gửi tiết kiệm online, còn lại bao nhiêu em sẽ bù vào thêm để mua vàng. Chồng em có được thưởng hay trợ cấp gì thêm em cũng gom lại gửi tiết kiệm. Thay vì chơi hụi, gửi tiết kiệm online ngân hàng yên tâm hơn”, chị Quyền chia sẻ.

Câu chuyện của chị Quyền được chia sẻ rầm rộ. Nhiều người cho rằng chi tiêu như vậy có vẻ kham khổ, nhưng cũng không ít người để lại bình luận cho rằng đây là sự tháo vát, tính toán tỉ mỉ đáng để học tập. Phân chia hũ chi tiêu giúp mọi người quản lý tài chính một cách thông minh và đạt được mục tiêu tài chính.