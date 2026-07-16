Elon Musk bị cáo buộc chi 1 triệu USD để 'mua phiếu'

Theo kết luận của Ủy ban Bầu cử Wisconsin, 3 thành viên thuộc Đảng Dân chủ và 3 thành viên thuộc Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu với tỷ lệ 5-1 để chuyển 2 đơn khiếu nại liên quan đến Elon Musk tới Văn phòng Công tố quận Brown. Cơ quan này sẽ xem xét khả năng khởi tố hình sự đối với hành vi bị nghi là hối lộ cử tri theo luật của bang và có 40 ngày để báo cáo kết quả.

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc bầu cử Tòa án Tối cao bang Wisconsin hồi năm 2025 - một cuộc đua có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định cán cân quyền lực tại cơ quan tư pháp cao nhất của bang chiến địa này.

Tỷ phú Elon Musk trao 1 triệu USD cho một cử tri ở Wisconsin, trong một cuộc họp cộng đồng do ông tổ chức tại Trung tâm hội nghị KI vào ngày 30/3/2025, tại Green Bay, Wisconsin. Ảnh: CNBC.

Trong chiến dịch, tỷ phú Elon Musk - nhà sáng lập SpaceX và CEO Tesla - đã tích cực ủng hộ ứng viên của Đảng Cộng hòa Brad Schimel. Tỷ phú này cùng các tổ chức do ông hậu thuẫn được cho là đã chi ít nhất 20 triệu USD cho chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, ông Schimel vẫn thất bại với cách biệt 10 điểm phần trăm trước ứng viên được Đảng Dân chủ ủng hộ Susan Crawford.

Tổng chi tiêu cho cuộc bầu cử vượt mốc 100 triệu USD, trở thành cuộc bầu cử tư pháp đắt đỏ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chỉ 1 tháng sau thất bại này, Elon Musk tuyên bố sẽ cắt giảm đáng kể các khoản tài trợ cho những chiến dịch chính trị trong tương lai.

Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Wisconsin, Elon Musk đã đăng tải trên mạng xã hội lời đề nghị trao 1 triệu USD cho những người tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tòa án Tối cao bang. Cơ quan này nhận định có "cơ sở hợp lý" để cho rằng hành động trên nhằm khuyến khích cử tri đi bỏ phiếu, từ đó có dấu hiệu vi phạm quy định cấm hối lộ cử tri của bang.

Ba cử tri Wisconsin đã nhận được các tấm séc từ Elon Musk, trong đó hai người được trao trực tiếp tại một sự kiện vận động ở thành phố Green Bay chỉ vài ngày trước ngày bỏ phiếu.

Trước đó hai tuần, Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) của Musk mang tên America PAC cũng từng treo thưởng 100 USD cho những người ký vào bản kiến nghị phản đối các "thẩm phán hoạt động chính trị" hoặc giới thiệu thêm người khác tham gia ký tên.

Chiến thắng của bà Susan Crawford giúp phe tự do tiếp tục duy trì quyền kiểm soát Tòa án Tối cao bang Wisconsin. Sau chiến thắng của ứng viên Dân chủ Chris Taylor trong năm nay, tỷ lệ thẩm phán nghiêng về phe tự do tại tòa án đã được mở rộng lên 5-2.

Elon Musk phát biểu trong một cuộc họp cộng đồng tại Trung tâm hội nghị KI ở Green Bay, Wisconsin, ngày 30/3/2025. Ảnh: CNN.

Ngoài cuộc điều tra của Ủy ban Bầu cử, Elon Musk còn đang đối mặt với một vụ kiện dân sự do tổ chức giám sát Wisconsin Democracy Campaign khởi xướng. Tổ chức này yêu cầu tòa án cấm tỷ phú công nghệ tiếp tục đưa ra các khoản thưởng bằng tiền mặt cho cử tri tại Wisconsin trong tương lai.

Đơn kiện cáo buộc Musk cùng hai tổ chức do ông tài trợ đã vi phạm các quy định về cấm hối lộ cử tri, tổ chức xổ số trái phép, đồng thời cho rằng các hoạt động này cấu thành hành vi gây phương hại đến lợi ích công cộng.

Trước đó, Tổng chưởng lý bang Wisconsin thuộc Đảng Dân chủ từng đề nghị tòa án ngăn Musk trao các tấm séc trị giá 1 triệu USD cho cử tri, nhưng việc không thành công khi yêu cầu này bị các tòa án bang bác bỏ.

Đáp lại các cáo buộc, nhóm luật sư của Elon Musk khẳng định việc trao tiền là một hình thức thực thi quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp Mỹ và Hiến pháp bang Wisconsin bảo vệ. Theo lập luận của họ, các khoản tiền này nhằm thúc đẩy một phong trào phản đối các "thẩm phán hoạt động chính trị", chứ không nhằm vận động bầu hoặc chống lại bất kỳ ứng viên cụ thể nào.

Đây không phải lần đầu Elon Musk sử dụng hình thức trao thưởng bằng tiền mặt trong các chiến dịch chính trị. Trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, America PAC cũng từng triển khai chương trình trao 1 triệu USD mỗi ngày cho những cử tri tại Wisconsin và sáu bang chiến địa khác nếu họ ký vào bản kiến nghị ủng hộ Tu chính án thứ Nhất và Tu chính án thứ Hai của Hiến pháp Mỹ. Khi đó, một tòa án tại bang Pennsylvania đã cho phép chương trình tiếp tục sau khi cho rằng các công tố viên chưa chứng minh được đây là một hình thức xổ số bất hợp pháp.