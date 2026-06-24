Elon Musk không còn là tỷ phú nghìn tỷ nữa

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh AP

Theo trang tin này, tài sản của ông Musk đã giảm 118 tỷ đô la do những thay đổi gần đây, xuống còn 957 tỷ đô la.

Doanh nhân này trở thành tỷ phú nghìn tỷ đô la chỉ trong chưa đầy hai tuần.

Ngày 12 tháng 6, Bloomberg đưa tin rằng giá trị tài sản ròng của ông Musk đã vượt quá 1 nghìn tỷ đô la vào ngày giao dịch đầu tiên sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của tập đoàn SpaceX.

Chỉ số BBI được tính toán dựa trên giá cổ phiếu của các công ty mà các tỷ phú sở hữu cổ phần. Đối với một số công ty, việc tính toán dựa trên tỷ lệ vốn hóa thị trường trên EBITDA của họ.

Tuần trước, ông Musk đã trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trong lịch sử ngay trong ngày giao dịch đầu tiên sau đợt IPO của SpaceX.

Trong một diễn biến khác, ông Elon Musk đã kêu gọi chính phủ Mỹ phân phối tiền trực tiếp từ ngân khố quốc gia cho người dân trong nước.

"Tốt hơn hết là cứ gửi tiền trực tiếp từ kho bạc cho người dân. Chừng nào tốc độ tăng trưởng hàng hóa và dịch vụ còn vượt quá tốc độ tăng trưởng nguồn cung tiền, điều chắc chắn sẽ xảy ra (nếu tính đến) trí tuệ nhân tạo và robot, thì sẽ không có lạm phát. Trên thực tế, tôi dự đoán chúng ta sẽ phải vật lộn với tình trạng giảm phát," ông viết trên mạng xã hội X.

Đây là lời bình luận của ông Musk về một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, trong đó ông tuyên bố rằng Nhà Trắng có kế hoạch kiểm soát mọi công ty trí tuệ nhân tạo lớn trong nước.