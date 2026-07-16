Khóa học 50 triệu đồng dạy nghệ thuật phục vụ giới siêu giàu

Ngày 28/7, Japan Maid School (Trường Người giúp việc Nhật Bản) trực thuộc Hiệp hội Quản gia Nhật Bản (Japan Butler Association) sẽ khai giảng khóa học đầu tiên. Theo hiệp hội, đây là trường đào tạo chuyên biệt đầu tiên tại Nhật dành cho người giúp việc làm việc trong các dinh thự và biệt thự của giới thượng lưu, khác với hình ảnh "maid" gắn với các quán cà phê hóa trang phổ biến trong văn hóa đại chúng.

Japan Maid School chuyên đào tạo người giúp việc trong các dinh thự của giới thượng lưu. Ảnh: Pexels

Khóa học kéo dài từ ngày 28/7 đến 3/9, gồm 12 buổi trực tuyến qua Zoom vào tối thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Trường tuyển tối đa 20 học viên từ 20 tuổi trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm. Học phí là 290.000 yen/khóa (khoảng 50 triệu đồng).

Sau khóa học, học viên được cấp chứng nhận, đồng thời được hỗ trợ viết hồ sơ xin việc và luyện phỏng vấn. Người đạt chứng chỉ quản gia chuyên nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc như quản lý dinh thự, tổ chức sự kiện, tiếp đón khách VIP, điều phối đội ngũ phục vụ và quản lý tài sản.

Trong 12 buổi học, học viên được trang bị kiến thức về lịch sử nghề quản gia và giúp việc, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, giao tiếp với khách hàng giàu có, kỹ thuật vệ sinh theo tiêu chuẩn cao cấp, chăm sóc quần áo và đồ dùng giá trị, quản lý không gian sống, kỹ năng phục vụ đồ uống, chuẩn bị đón chủ nhà và khách, bảo mật thông tin, quản lý rủi ro, phối hợp với quản gia, đầu bếp hoặc tài xế riêng trước khi thực hành các tình huống thực tế.

Một trong những nội dung được nhà trường nhấn mạnh là khả năng "anticipate needs"- dự đoán nhu cầu của chủ nhà trước khi họ lên tiếng. Theo đơn vị đào tạo, đây là kỹ năng cốt lõi của ngành dịch vụ cao cấp, đòi hỏi người giúp việc phải quan sát, chuẩn bị trước và xử lý công việc một cách kín đáo, thay vì chỉ hoàn thành những yêu cầu được giao.

Giảng viên đều là những quản gia, người giúp việc và chuyên gia dịch vụ đang trực tiếp làm việc với các khách hàng cao cấp. Hiệp hội Quản gia Nhật Bản cũng xây dựng hệ thống chứng chỉ nghề gồm bảy cấp, từ Intern Maid, Junior Maid, Associate Maid, Professional Maid, Senior Maid, Executive Maid đến Master Maid.

Khả năng dự đoán nhu cầu của chủ nhà trước khi họ lên tiếng là kỹ năng cốt lõi của ngành này. Ảnh: Pexles

Theo Henley Private Wealth Report 2025, nước này hiện có gần 4 triệu triệu phú USD, trong khi Tokyo là thành phố có số lượng triệu phú lớn thứ hai thế giới, chỉ sau New York. Cùng với sự gia tăng của tầng lớp giàu có là nhu cầu thuê quản gia và người giúp việc được đào tạo bài bản để chăm sóc dinh thự, quản lý sinh hoạt và tiếp đón khách theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong nhiều năm, Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ thuê người giúp việc thấp hơn nhiều nền kinh tế phát triển khác. Chi phí lao động cao, văn hóa coi việc nhà là trách nhiệm của các thành viên trong gia đình và tâm lý ngại để người lạ vào nhà khiến nghề này không phổ biến. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, cả nước hiện chỉ có khoảng 7.250 lao động giúp việc gia đình được thống kê chính thức, với thu nhập bình quân khoảng 4,03 triệu yen mỗi năm.

Trên thế giới, nhiều học viện như British Butler Institute (Anh), International Butler Academy (Hà Lan) hay Starkey International (Mỹ) từ lâu đã đào tạo quản gia, quản lý dinh thự và người giúp việc cao cấp cho các gia đình siêu giàu, hoàng gia và khách sạn hạng sang. Chương trình học thường bao gồm nghi thức ngoại giao, quản lý tài sản, bảo mật thông tin, nghệ thuật phục vụ và điều hành đội ngũ nhân viên trong gia đình.

Hiệp hội Quản gia Nhật Bản cho biết mục tiêu lâu dài là xây dựng hệ thống đào tạo và chứng nhận dành cho ba nhóm nghề gồm quản gia, concierge (hỗ trợ, điều phối và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của khách hàng) và người giúp việc, qua đó nâng chất lượng dịch vụ dành cho giới giàu có.

Theo đơn vị này, nghề giúp việc đang chuyển dần từ lao động phổ thông sang một lĩnh vực dịch vụ chuyên môn, với tiêu chuẩn đào tạo, chứng chỉ và lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, tương tự nhiều ngành nghề dịch vụ cao cấp khác.