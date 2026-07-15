Cách chọn chỗ ngồi làm việc theo phong thủy mang lại bình an, tài lộc

Tránh ngồi đối diện với vật nhọn

Khi chọn chỗ ngồi làm việc theo phong thủy, nếu bạn đặt bàn làm việc của bạn đối diện với góc bàn nào đó, có thể là góc bàn họp hoặc đối diện với góc sắc nhọn của vách ngăn văn phòng thì hãy thay đổi.

Bởi ở vị trí này, theo phong thủy Minh Tuấn, tài lộc của bạn có thể sẽ khong gặp may mắn. Nếu bạn muốn tìm chỗ ngồi văn phòng mang tài lộc, chắc chắn đây không phải là một lựa chọn tốt.

Tránh ngồi với những hướng Quái số

Trong văn phòng làm việc của mình, bạn có thể tính ra hướng Quái số (Quái số hay còn gọi là con số Bát Quái, là một trong các con số từ 1 đến 9, được tính dựa trên năm sinh Âm lịch kết hợp với giới tính của mỗi người. Đây là cơ sở quan trọng trong phong thủy Bát Trạch, bởi mỗi Quái số tương ứng với một quẻ trong Bát Quái (Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài) cho mình để tránh hướng xấu đó. Khi làm phép tính, vì nam và nữ khác nhau nên khi dùng nhớ "Nam (10-), Nữ (5 +)". Bạn có thể nhờ đến chuyên gia phong thủy để biết cách tính hướng quái số của mình.

Dù bạn là lãnh đạo hay nhân viên, vị trí ngồi làm việc theo quan niệm phong thủy đều có ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Bạn hãy lấy 2 số cuối trong năm sinh của mình cộng và rút gọn lại thành một số. Ví dụ người sinh năm 71, lấy 7 + 1=8. Nếu là nam, lấy 10-8=2. Nếu là nữ, lấy 5 + 8=13, rút gọn thành 4. Nếu ghế làm việc của bạn ngồi đối diện với hướng quái số thì tài vận dù có đến đâu có thể cũng không được thuận lợi như mong muốn.

Chọn chỗ ngồi không đối diện với cửa ra vào, cửa nhà vệ sinh

Khi chọn chỗ ngồi làm việc theo phong thủy, bạn cần lưu ý cửa ra vào là nơi có nhiều tạp âm cùng sự phức tạp. Cửa nhà vệ sinh lại là nơi có nhiều tạp khí.

Cả hai vị trí này đều chứa nhiều năng lượng xấu. Đây không phải là nơi thích hợp để tài lộc neo đậu. Bạn nên chọn cho mình một góc làm việc yên tĩnh, sạch sẽ để đón nhận những điều may mắn sẽ đến.

Hãy chọn một điểm tựa vững chắc cho ghế làm việc

Cũng theo phong thủy Phùng Gia, nếu bàn làm việc quay mặt vào tường thì công danh của bạn chỉ có lùi chứ không tiến. Nhưng nếu vị trí được quay ngược lại, tức là lưng ghế dựa vào tường thì bạn sẽ có một điểm tựa thật vững chắc.

Khi chọn chỗ ngồi làm việc theo phong thủy, bạn cần lưu ý cửa ra vào là nơi có nhiều tạp âm cùng sự phức tạp. Cửa nhà vệ sinh lại là nơi có nhiều tạp khí.

Phong thủy Phùng Gia cho rằng, không có hướng nào đẹp bằng hướng "tựa núi, nhìn sông". Chọn chỗ ngồi làm việc theo phong thủy như thế này, bạn tha hồ đón nhận vận may và tài lộc trong công việc. Con đường công danh sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Chọn hướng ngồi làm việc theo phong thủy

Hướng bàn làm việc nên được lựa chọn dựa trên mệnh Ngũ hành để công việc thuận lợi và thu hút vượng khí:

Mệnh Thủy: Hợp với hướng Tây Bắc hoặc Đông Bắc, giúp công việc hanh thông, tài lộc dồi dào.

Mệnh Hỏa: Nên quay bàn về các hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam hoặc Đông Bắc để tăng cơ hội thăng tiến. Có thể trang trí thêm các vật phẩm màu đỏ, cam, hồng để hút may mắn.

Hướng bàn làm việc nên được lựa chọn dựa trên mệnh Ngũ hành để công việc thuận lợi và thu hút vượng khí.

Mệnh Kim: Hướng Tây, Tây Bắc và Tây Nam sẽ mang lại sự ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp.

Mệnh Mộc: Nên chọn một trong các hướng Đông Bắc, Tây Bắc hoặc Tây. Ngoài ra, màu xanh lá, xanh nước biển hay nâu gỗ trên bàn làm việc cũng giúp kích hoạt tài lộc.

Mệnh Thổ: Hướng Tây Nam và Đông Bắc là lựa chọn phù hợp, đem đến sự may mắn, cát tường và thuận lợi.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.