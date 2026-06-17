Những yếu tố phong thủy cần thận trọng khi mua nhà trong ngõ

Tìm hiểu môi trường xung quanh

Khi mua lại nhà cũ bạn phải xem xét kỹ càng môi trường xung quanh nhà và hàng xóm. Điểm cốt yếu của phong thuỷ nhà ở là trời, đất và con người hoà hợp.

Yếu tố môi trường sống có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tốt xấu của chất lượng cuộc sống cũng như sinh hoạt gia đình bạn sau này.

Khi mua lại nhà cũ bạn phải xem xét kỹ càng môi trường xung quanh nhà và hàng xóm. Điểm cốt yếu của phong thuỷ nhà ở là trời, đất và con người hoà hợp.

Một ngôi nhà tốt về phong thủy thì cây cối xung quanh luôn xanh tốt, không nằm gần bãi rác, nghĩa địa, bệnh viện. Tất cả những nhân tố này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, cũng như sinh hoạt của cả gia đình bạn sau này.

Tìm hiểu lịch sử căn nhà và nguyên nhân bán nhà

Khi bạn muốn mua nhà cũ và muốn sửa chữa nhà thành nhà mới bạn cũng nên xem lịch sử gia đình đã ở trước đó.

Nếu ngôi nhà đã qua tay nhiều người nhưng họ chỉ sống 1 thời gian rồi bán đi hoặc các gia chủ trước đó bị phá sản, hay bị bệnh tật, có vấn đề thì bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định chọn mua, thực sự là không tốt.

Khi bạn muốn mua nhà cũ và muốn sửa chữa nhà thành nhà mới bạn cũng nên xem lịch sử gia đình đã ở trước đó.

Nếu bạn mua lại ngôi nhà từ người chủ vừa mới được thăng chức, trúng xổ số thì điều rất may mắn, tốt về phong thủy, đồng thời tạo ra những năng lượng tích cực.

Thế đất và hình dáng của mảnh đất

Xem xét hình dạng và địa thế khu đất

Hình dạng và địa thế khu đất sẽ ảnh hưởng tới tài lộc của gia chủ. Nếu bạn có ý định cải tạo, sửa chữa nhà trọn gói thì cũng nên xem xét hướng nào hợp mệnh, có thể hút nhiều sinh khí giúp gia chủ luôn hanh thông.

Dạng nhà lý tưởng là khi nhìn từ vị trí của phương chính, nhà ở hình vuông hoặc hình chữ nhật, không khuyết góc, trái phải tương xứng. Ngược lại, nhà ở dài hẹp, hình dạng không có quy tắc thì gia chủ có thể dễ gặp trắc trở, không cát lợi.

Khảo sát kỹ khu vực trong nhà

Một số bố cục nhà không tốt như cửa mở ra đối diện với ban công, cửa phòng bếp đối diện với cửa sổ, cửa nhà vệ sinh đối diện cửa sổ. Mặt khác phải xem xét đến 2 vị trí quan trọng trong ngôi nhà đó là phòng khách và phòng bếp.

Một số bố cục nhà không tốt như cửa mở ra đối diện với ban công, cửa phòng bếp đối diện với cửa sổ, cửa nhà vệ sinh đối diện cửa sổ.

Phòng khách phải được bố trí là căn phòng đầu tiên của ngôi nhà và ở gần nhất với cửa ra vào.

Còn gian bếp cần đặt ở nơi kín đáo hơn một chút bởi theo phong thủy, nhà bếp được cho là nơi cất giữ của cải, nếu vừa mở cửa đã nhìn thấy kho của cải thì không thể cất giữ được tiền bạc trong nhà.

Nếu bạn không đủ tài chính xây nhà mới thì cũng có thể chọn dịch vụ sửa nhà giá rẻ để tân trang lại ngôi nhà đẹp hơn, sang trọng và đặc biệt là hợp với phong thủy.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.